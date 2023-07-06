НПК Автоприбор представляет инновационные силовые трансформаторы с сердечником из аморфной стали

НПК Автоприбор представляет инновационные силовые трансформаторы с сердечником из аморфной стали
06 июля 14:41 2023

Международная конференция “Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей” VIII проходит при поддержке Министерства энергетики РФ. Организаторами этого мероприятия являются ПАО “Россети” и журнал “ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение”. В конференции принимают участие более 350 организаций из России и стран СНГ. Техническая выставка “Электроэнергия. Передача и распределение” демонстрирует ведущие решения и разработки 58 компаний. Выставка проходит с 5 по 6 июля в Конгресс-центре Центра международной торговли в Москве. Стенд НПК АВТОПРИБОР находится на 1 уровне Конгресс-центра под номером 1Р3.

На своем стенде НПК АВТОПРИБОР представляет инновационные силовые трансформаторы тока с сердечником, изготовленным из аморфной стали. Изотропность этого материала (который не имеет кристаллической решетки) обеспечивает высокие электромагнитные характеристики и исключительную упругость, позволяющую сохранять первоначальную форму после высоких нагрузок и напряжений.

Новое поколение энергоэффективных аморфных силовых трансформаторов класса Х4(+) К3 отличается от предыдущих моделей более чем на 60% снижением потерь холостого хода, низкой рабочей температурой (не более +15°C по сравнению с окружающей средой) и увеличенным сроком службы до 70 лет. Эти трансформаторы остаются стабильными даже в агрессивных условиях, легки в эксплуатации и соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ №600 от 17.06.15. Использование аморфных трансформаторов в Российской Федерации может потенциально привести к экономии до 50% от текущих потерь, что составляет до 47 ТВ

На выставке также представлены другие инновационные разработки НПК АВТОПРИБОР, включая производство аморфной стали и магнитных систем трансформаторов. НПК АВТОПРИБОР является единственным производителем энергоэффективных аморфных масляных силовых трансформаторов в России, имеющим собственное литейное производство аморфной стали с годовой мощностью до 1 100 тонн и производство ленты из аморфной стали.

На тему:
  Article "tagged" as:
Автоприбор
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Госдума предлагает отменить ОСАГО

Госдума предлагает отменить ОСАГО 31

За полгода камеры оштрафовали московских водителей более 10 миллионов раз

За полгода камеры оштрафовали московских водителей более 10 миллионов раз 0

Haval DaGou стал популярней KIA Sportage

Haval DaGou стал популярней KIA Sportage 2

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.