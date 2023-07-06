НПК Автоприбор представляет инновационные силовые трансформаторы с сердечником из аморфной стали

Международная конференция “Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей” VIII проходит при поддержке Министерства энергетики РФ. Организаторами этого мероприятия являются ПАО “Россети” и журнал “ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение”. В конференции принимают участие более 350 организаций из России и стран СНГ. Техническая выставка “Электроэнергия. Передача и распределение” демонстрирует ведущие решения и разработки 58 компаний. Выставка проходит с 5 по 6 июля в Конгресс-центре Центра международной торговли в Москве. Стенд НПК АВТОПРИБОР находится на 1 уровне Конгресс-центра под номером 1Р3.

На своем стенде НПК АВТОПРИБОР представляет инновационные силовые трансформаторы тока с сердечником, изготовленным из аморфной стали. Изотропность этого материала (который не имеет кристаллической решетки) обеспечивает высокие электромагнитные характеристики и исключительную упругость, позволяющую сохранять первоначальную форму после высоких нагрузок и напряжений.

Новое поколение энергоэффективных аморфных силовых трансформаторов класса Х4(+) К3 отличается от предыдущих моделей более чем на 60% снижением потерь холостого хода, низкой рабочей температурой (не более +15°C по сравнению с окружающей средой) и увеличенным сроком службы до 70 лет. Эти трансформаторы остаются стабильными даже в агрессивных условиях, легки в эксплуатации и соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ №600 от 17.06.15. Использование аморфных трансформаторов в Российской Федерации может потенциально привести к экономии до 50% от текущих потерь, что составляет до 47 ТВ

На выставке также представлены другие инновационные разработки НПК АВТОПРИБОР, включая производство аморфной стали и магнитных систем трансформаторов. НПК АВТОПРИБОР является единственным производителем энергоэффективных аморфных масляных силовых трансформаторов в России, имеющим собственное литейное производство аморфной стали с годовой мощностью до 1 100 тонн и производство ленты из аморфной стали.