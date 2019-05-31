Окончательный маршрут ралли «Шелковый путь-2019» был презентован в Москве

На презентации в Москве был представлен окончательный маршрут ралли «Шелковый путь»

Один из грандиознейших вызовов надежности спортивной техники и неисчерпаемым человеческим возможностям в этом году пройдет по абсолютно новому маршруту. Старт девятого издания Международного ралли «Шелковый путь» состоится буквально через месяц, 6 июля в Иркутске, недалеко от берегов озера Байкал. Путь по десяти разнообразным и техничным спецучасткам протянувшимся по России, пересекающим Монголию с севера на юг, завершится в океане дюн знаменитой пустыни Гоби. Финиш состоится 16 июля в китайском городе Дуньхуан. Это будет путешествие длиной в 5 000 километров, из которых более 2 700 км – спецучастки, проложенные по территориям трех страны, с идеальным соотношением технической сложности, разнообразия и природных красот. Из Восточно-Сибирской тайги к бесконечным монгольским степям и кафедральным дюнам пустыни Гоби – «Шелковый путь-2019″ запомнится не только как самый сложный ралли-рейд года, но и как неповторимое приключение.



Вместе с организаторами ралли “Шелковый путь”, на вопросы журналистов отвечали представители партнеров и автоспортивных федераций России, Монголии и Китая.

Владимир Чагин, руководитель Проекта: “Маршрут, в первую очередь, мы планируем так, чтобы он был интересным, разнообразным для участников, чтобы автопроизводители видели, как работает их техника в различных климатических условиях, ландшафтах и рельефах нашей планеты. Конечно же, хочется включать в маршрут новые регионы и страны, чтобы жители могли вживую увидеть участников и мировые команды. И, сопоставляя это и многие другие параметры, инициативу наших коллег из Монголии и лично президента Халтмаагиина Баттулга, был выбран именно такой маршрут, который мы вам представили сегодня. Байкал – мечта многих. Очень красивые места, удивительная природа. И такой маршрут, я считаю, очень интересный насыщенный и не слишком продолжительный, должен понравится участникам и всем гостям, которые будут в этом году на нашем проекте”.

Борис Гришин, директор департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации: “От имени Министерства спорта Российской Федерации рад приветствовать в Москве почетных гостей, организаторов и ведущих гонщиков. Могу сказать, что в подготовке и проведении ралли принимают участие огромное количество органов федеральной и исполнительной власти, организаций. Мы очень эффективно взаимодействуем и работаем с исполнительной дирекцией ралли. Нас ожидают два увлекательных этапа ралли в России. Всесторонняя поддержка МинСпорта России позволяет ралли “Шелковый путь” оставаться одним из самых ярких и значимых мировых событий из мира автоспорта, что безусловно служит популяризации технических видов спорта и здорового образа жизни, способствует улучшению имиджа страны как Великой спортивной державы. Автоспорт является одним из самых ярких и зрелищных видов спорта, а международное ралли “Шелковый путь” – одно из самых сложных в мире. Это мероприятие является ярким примером эффективного взаимодействия дружественных стран в сфере культуры и спорта, а также лишний раз демонстрирует, что спорт объединяет народы мира и разрушает языковые и культурные барьеры. Министерство спорта будет внимательно следить за этапами ралли, окажет в полном объеме информационную и организационную поддержку и желает спортсменам победы в честной борьбе.”

Очирма Очирбат, ВРИО Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации: “Этот грандиозный проект проводится под эгидой президента Монголии Халтмаагиина Баттулга. Монгольская сторона высоко оценивает значение этого гуманитарного проекта. Мы верим, что он будет удачным и станет ярким символом добрососедских отношений наших народов, особенно для молодежи России, Монголии, Китая. Всем участникам желаем хорошей дороги, удачи и всего самого наилучшего”.

С обращениями к журналистам и командам также выступили Джим Е, член правления Китайской Федерации автомотоспорта, президент компании Jingang (Джинган) и Лю Яньбинь, представитель департамент культуры Посольства КНР в РФ, Сергей Иванов, исполнительный директор Российской Автомобильной Федерации.