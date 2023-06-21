Omoda представляет дизайн первого электрокроссовера – Omoda C5 EV Omoda C5 EV 2023

Omoda представляет дизайн своего нового футуристического кроссовера Omoda C5 EV, который будет доступен для приобретения в четвертом квартале 2023 года. Этот новый автомобиль станет первым электромобилем компании OMODA, вступая в развивающийся сегмент экологически чистого транспорта.

Следуя тенденции перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрическим транспортным средствам, Omoda вносит свой вклад в устойчивое развитие автомобильной отрасли, сосредоточенной на охране окружающей среды. Первым шагом становится серийное производство электрического кроссовера Omoda C5 EV.

Дизайн новинки основан на плавности движения, которая выражается в динамической красоте молний, прорезающих ночное небо. Благодаря игре света и тени, воплощенной в футуристическом облике Omoda C5 EV, электромобиль способен изменить рамки реалистичного восприятия, подчеркивая эстетику фантастических пейзажей.

Кроссовер отличается привлекательным спортивным внешним видом с икс-образной передней частью и выдающимися аэродинамическими характеристиками. Фары оснащены стильными светодиодными полосками дневных ходовых огней и более широкими хромированными накладками. Линии автомобиля украшают деликатные противотуманные фары, граненые бамперы и увеличенный логотип OMODA, расположенный горизонтально на хромированной панели. Интересный рисунок колесных дисков из легкого сплава дополняет дизайн.

Трехмерные кузовные панели создают гармонию с горизонтальными и вертикальными линиями, а подсветка боковых крыльев добавляет резкости и остроты силуэту. Поднятая задняя часть Omoda C5 EV подчеркивает общую динамичность формы, обогащая образ сильной стилистики, включающей спортивный аэродинамический спойлер и вертикальные полосы светотехники.

Первая модель Omoda в сегменте автомобилей с альтернативными источниками энергии ориентирована не только на экологичность, но и на создание нового образа жизни для потребителей, желающих ознакомиться с технологиями будущего, доступными уже сейчас. Новый электрокроссовер Omoda C5 EV призван удовлетворить спрос клиентов, поддерживающих экологически чистые способы передвижения, и укрепить позиции марки на глобальном рынке.