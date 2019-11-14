Renault начинает сотрудничество с агрегатором такси Ситимобил

Renault Россия и агрегатор такси Ситимобил объявляют о начале сотрудничества

Одним из первых городов в программе сотрудничества станет город-миллионник Екатеринбург, таксопарки которого пополнятся автомобилями Renault Logan, надежно зарекомендовавшими себя в сфере таксомоторных услуг

Renault Россия является инициатором внедрения концепции smart cities, которая широко используется в Европе и направлена на создание качественно нового уровня жизни населения мегаполиса за счет развитой системы городского транспорта

Компания Renault Россия выступила партнером Ситимобил, в рамках этого сотрудничества таксопарки агрегатора Ситимобил в Екатеринбурге пополнятся надежными, вместительными седанами Renault Logan, которые оснащены всеми необходимыми системами безопасности и оборудованием для комфортных поездок

«Компания Renault Россия уделяет особое внимание рынку оказания транспортных услуг в России, и мы рады начать сотрудничество с таким крупным федеральным агрегатором такси, как Ситимобил. Модель Renault Logan зарекомендовала себя как надежный автомобиль, который прекрасно справляется с бизнес-задачами транспортных компаний в условиях длительной и тяжелой эксплуатации», – отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия. «В августе 2019 года мы поставили амбициозную цель – до конца года запуститься в 10 городах-миллионниках. Сегодня мы с гордостью заявляем, что именно Екатеринбург стал 10 городом-миллионником, и мы не собираемся на этом останавливаться, – сказал Георгий Акопян, директор по региональной экспансии Ситимобил. – Партнерство с Renault Россия также поможет нам в реализации нашей основной миссии – предлагать комфортную альтернативу автомобилю и общественному транспорту для передвижения по городу».

Екатеринбург стал первым городом Уральского федерального округа, десятым городом-миллионником, а также тридцать вторым городом в России с начала года жители которого уже сегодня могут воспользоваться услугами агрегатора. Помимо этого, сервис доступен в Самаре, Тольятти, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Москве и Московской области и многих других городах.

К сервису Ситимобил в Екатеринбурге в настоящий момент подключено более 1 000 зарегистрированных водителей, в планах на ближайшее время – увеличение числа партнеров. В Екатеринбурге будут доступны два вида тарифов сервиса – “Эконом” и “Комфорт”, а со временем тарифная линейка будет расширена. Заказать такси можно через приложение и по телефону: +7 (343) 363-63-63. Стоимость таксипортации по тарифу “Эконом” начинается от 69 рублей.

Ситимобил – сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В настоящее время доля онлайн-заказов такси через мобильное приложение Ситимобил превышает 95%. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. Уже к октябрю 2018 года после раунда инвестиций Ситимобил показал 10-кратный рост: 2 400 000 поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместно с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси Ситимобил и сервиса доставки еды Delivery Club.