Nissan планирует открыть новую интерактивную площадку

В Nissan Pavilion будут представлены актуальные модели и концепты, а также демонстрироваться инновационные технологии

Nissan планирует открыть интерактивную площадку, на которой люди смогут ознакомиться с продуктами и технологиями компании, а также её видением транспорта будущего.

Открытие Nissan Pavilion в Йокогаме запланировано на начало лета следующего года. Он привлечет не только местных жителей, но и туристов, количество которых в Японии, по прогнозам, увеличится. В дополнение к освещению инноваций, продуктов, технологий и истории компании, в Nissan Pavilion также будут проходить всемирные презентации новых автомобилей.

«Следующим летом весь мир обратится к Японии. Мы не можем упустить такую возможность поделиться нашим видением будущего, – сказала Асако Хосино (Asako Hoshino), исполнительный вице-президент Nissan. Nissan Pavilion покажет, как акцент Nissan на технологии и инновации активизирует человеческий потенциал для создания лучшего мира».

Nissan Pavilion, который будет построен всего в нескольких шагах от штаб-квартиры компании, является частью программы партнерства Nissan с городом Йокогама и покажет, как Nissan планирует вместе развивать город будущего.

На площади павильона в 10 000 квадратных метров будут представлены разнообразные технологии Nissan. Это и пакет систем автономного управления ProPILOT, и технология подключения Invisible-to-Visible (I2V), и решения в области электроэнергетики, позволяющие, в частности, владельцам электромобилей и остальным жителям более качественно взаимодействовать в вопросах энергопотребления. А все вместе будет наглядной демонстрацией преимуществ Nissan Intelligent Mobility – видения брендом того, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

Планируется, что Nissan Pavilion откроется в начале лета следующего года и проработает всего четыре месяца. Он дополнит уже существующие постоянные экспозиции компании: Nissan Gallery в Йокогаме и Nissan Crossing в токийском районе Гинза.