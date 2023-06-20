Россияне проявляют осторожность по отношению к автопилотируемым автомобилям на дорогах, однако готовы протестировать новые технологии

Активное внедрение автопилотируемых автомобилей началось в России. Компания “АльфаСтрахование” решила выяснить мнение россиян о данной технологии. В результате опроса мнения разделились: большинство выступает за прогресс, но пока испытывает опасения по поводу беспилотных автомобилей на дорогах.

По результатам опроса, почти 30% респондентов видят будущее в автопилотируемых автомобилях, треть опасается того, что водители пока не готовы к этой технологии (31,8%), а еще треть уверены, что перед введением автопилотируемых автомобилей на дороги необходимо провести длительное тестирование.

Однако каждый четвертый водитель (27%) согласился бы иметь автопилот в своей машине. Треть опрошенных выбирают автомобили с максимальным количеством функций и вспомогательных систем, но не всегда используют все современные возможности своего автомобиля, в то время как каждый четвертый считает, что достаточно базового набора функций.

Россияне считают антиблокировочную систему (56,8%), антипробуксовочную систему (49,3%), систему стабилизации (36,6%), систему мониторинга слепых зон (19,8%) и курсовую устойчивость (12,9%) необходимыми системами для автомобилей.

Около 48% респондентов не готовы устанавливать искусственный интеллект в свои автомобили. Каждый четвертый опрошенный предпочитает самостоятельно водить машину.

Если произойдет авария с автопилотируемым автомобилем, участники исследования считают, что в первую очередь виноват будет производитель (37,4%), хотя каждый третий возложил бы вину на водителя.

Более половины участников опроса доверяют только себе водить свою машину, 20% согласны передать руль родственнику, а по 12% – друзьям и автопилоту.

В опросе приняли участие 1231 человек. Из них 61,8% – мужчины. Более половины опрошенных находятся в возрасте от 31 до 40 лет. Проживающие в Москве составляют 16,2%, в Санкт-Петербурге – 14,5%, в Казани – 10,9%, в Самаре – 9,7%, в Новосибирске – 9,3%, а также в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и других крупных городах.