Skoda продлевает контракт с Тур де Франс до 2023 года

Вот уже 15 лет чешский бренд является официальным и транспортным партнером соревнования

Тур де Франс – третье по величине спортивное событие в мире. В 2018 году посмотреть на гонку приехали порядка 12 млн поклонников велоспорта, и еще около 1,4 млрд человек из более чем 190 стран следили за ее ходом по телевизору. Также, мобильное приложение Тур де Франс, созданное при поддержке ŠKODA AUTO, было скачано на 1,5 млн мобильных устройств.

История успеха чешского бренда началась в 1895 году в Млада-Болеславе. Тогда основатели марки Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент организовали свой бизнес по производству велосипедов. Именно по этой причине велоспорт, наряду с хоккеем, лежит в основе спонсорской стратегии ŠKODA.

В рамках сотрудничества с Тур де Франс чешский бренд также выступает официальным транспортным партнером велогонки. Во время соревнования автомобилями марки пользуются не только частные команды, но и официальные лица, а также организаторы Тур де Франс.

Кроме того, чешский бренд размещает на гонке широкоформатные рекламные баннеры и освещает мероприятие на различных ресурсах. В этом году в рамках Тур де Франс ŠKODA AUTO запустит новую маркетинговую кампанию на телевидении, онлайн и в социальных сетях.

Тесная связь чешского бренда с велоспортом выходит далеко за рамки спонсорских программ. Так, ŠKODA ведет собственный веб-сайт WeLoveCycling.com, посвященный велоспорту, а велосипеды и аксессуары к ним уже много лет входят в линейку продукции марки.