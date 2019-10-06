В ПДД могут ввести отдельный тип транспорта и ограничения скорости для него

В российские правила дорожного движения могут ввести отдельный тип транспорта —«средства индивидуальной мобильности» (СИМ), для которого также введут ограничения скорости, сообщил в эфире «Коммерсант-FM» глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин

Предполагается, что в список СИМ попадут электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, роликовые коньки, скейтборды и обычные самокаты. Владельцев СИМ обяжут передвигаться на них только по велодорожкам. Если их нет, то ездить можно будет и по тротуарам, но скорость не должна превышать 20 километров в час.

Люди на СИМ также получат право двигаться по проезжей части. Однако располагаться надо будет только в правом ряду — сейчас это правило действует для велосипедистов.

Ранее «Союз пешеходов» направлял в правительство и Минтранс предложения закрепить на уровне закона классификации электротранспорта и ограничения для него. Там предложили разрешить ездить на электросамокатах с мощностью до 250 ватт и максимальной скоростью до 20 километров в час по велодорожкам. При этом более мощные устройства предлагалось приравнять к мопедам.