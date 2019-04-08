Новый формат самосвалов MAN: инновации в строительном сегменте

Новый самосвал на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WWбыл представлен экспертам строительной отрасли

Самосвал на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW с инновационным кузовом БЦМ-59 «Формат», который изготавливает стратегический партнер-кузовостроитель — машиностроительный завод «Бецема» из Красногорска, был продемонстрирован экспертам строительной отрасли. Это новинка модельной гаммы в новом семействе «Формат», ранее представленного самосвалами с колесными формулами 6х4 и 6х6 с кузовами объемом 15, 16 и 18 м³, а также углевозами 8х4 (Vкузова = 25 м³) и полноприводными самосвалами 8х8 (Vкузова = 20 м³). Новая четырехосная версия с колесной формулой 8х4 и кузовом объемом 20 м³ стала логическим дополнением гаммы и еще больше укрепит рыночные позиции самосвалов «Формат» от MAN и машиностроительного завода «Бецема».

Среди уникальных особенностей самосвала — новый принцип исполнения боковых, переднего и заднего бортов, благодаря которому удалось добиться снижения собственного веса надстройки с одновременным увеличением ее прочности. Этот принцип заключается в отказе от вертикальных ребер жесткости. Такое решение дает сразу несколько преимуществ. Отсутствие боковых ребер усиления позволило значительно сократить количество сварных швов и, следовательно, оптимизировать трудоемкость производства кузовов. Кроме того, благодаря этой же инновации многократно уменьшилось количество потенциальных очагов коррозии.

На увеличение прочности кузова повлияла и замена ранее использовавшейся стали 09Г2С на высокопрочную и износостойкую. По выбору заказчика может использоваться высокопрочная и износостойкая сталь как российского, так и зарубежного производства.

В кузовах предыдущего поколения двойной пол изготавливался в качестве опции на заказ, в кузовах нового поколения двойной пол чаще всего поставляется сразу в базовой комплектации. Это технологическое решение, запатентованное машиностроительным заводом «Бецема», в совокупности с новой конфигурацией бортов позволило кардинально улучшить эффективность обогрева самосвальных кузовов, что очень важно для работы в условиях низких температур.

Базовый четырехосный автомобильMAN TGS 41.440 8×4 BB-WW оснащается двигателем D2066LF40 мощностью 440 л.с. экологического класса Euro-5. Интересной особенностью является оснащение транспортного средства модулем управления для обмена внешними данными (KSM) с интерфейсом системы управления парком автомобилей (FMS) и функциями кузова. Установлено также электрофакельное устройство облегчения холодного пуска.

Самосвал подготовлен для работы в особо экстремальных условиях. Для этого в конструкции шасси установлены карданные валы для повышенных нагрузок, а на передней панели кабины смонтирован воздухоочиститель циклонного типа, предназначенный для подачи очищенного свежего воздуха в кабину в условиях высокой запыленности стройплощадок. Установлены дополнительные противопылевой и антиаллергенный фильтры. В патрон воздушного фильтра установлен дополнительный предохранительный вкладыш. В комплекте поставки предусмотрен дополнительный набор для очистки стекол, защитные решетки для передних фар и задних фонарей.

Подготовка для работы с прицепом позволит самосвалу работать в составе автопоездов в сцепке с тяжелыми прицепами. Используется оптимальная для самосвалов такого класса кабина M шириной 2240 мм и длиной 1880 мм. Кабина оснащается кондиционером и электро-регулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом. Установлены электростеклоподъемники и бортовой компьютер MANTronic.

Задняя подвеска усиленная, в ее конструкции применены трапециевидные рессоры. Для обеспечения максимального уровня безопасности самосвал оснащен электронной тормозной системой MANBrakeMatic, антиблокировочной системой ABS, противобуксовочной системой ASR, электронной системой устойчивости ESP.

Эксперты строительной отрасли посетили завод «Бецема», где для них была организована презентация самосвала на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW. Новинке была дана очень высокая оценка.