Evocargo и Грузовичкоф договорились о сотрудничестве в сфере применения автономного транспорта

Evocargo и Грузовичкоф договорились о сотрудничестве в сфере применения автономного транспорта
20 июня 16:11 2023

Сервис грузового такси “Грузовичкоф” и компания Evocargo, производитель автономных электрических платформ, объединили свои усилия для развития автономной логистики. Соглашение о партнерстве было подписано исполнительным директором “Грузовичкоф” Михаилом Назаровым и генеральным директором Evocargo Марселем Нигметзяновым на 26-м Петербургском международном экономическом форуме 15 июня 2023 года.

В рамках соглашения компании планируют совместно разрабатывать применение автономных электрических грузовиков Evocargo для безопасных грузоперевозок. Также партнеры намерены совместными усилиями снизить риски, связанные с человеческим фактором, в процессе транспортировки грузов. Уменьшение углеродного следа и негативного воздействия на окружающую среду также являются важными целями этого сотрудничества.

Evocargo – инновационная компания, одна из первых в мире, которая запустила логистический сервис на основе собственных автономных электрических грузовиков. Сотрудничество с “Грузовичкоф”, одним из ведущих сервисов грузового такси в России, будет способствовать технологическому развитию отечественной грузоперевозочной индустрии.

«Наше соглашение с партнером «Грузовичкоф» показывает, что бизнес на пути к достижению операционной эффективности все чаще делает выбор в пользу собственного инновационного развития. Мы в Evocargo приветствуем такой подход и намерены продолжать развивать подобные проекты с нашими партнерами, содействуя технологической трансформации всей отрасли логистических перевозок»

Марсель Нигметзянов, генеральный директор Evocargo

«Мы в «Грузовичкоф» активно выступаем за внедрение новых технологий и инноваций в нашем сервисе для развития всей отрасли грузоперевозок, которая играет одну из ключевых ролей в мировой экономике. Мы с интересом следим за трендами на рынке и видим большие перспективы в развитии автономной логистики и электрических грузовиков.

«Грузовичкоф» слышит потребности клиентов и стремится предоставлять максимально эффективный, быстрый и надежный сервис. Подписание меморандума с нашими партнерами позволит увеличить долю экологически безопасного транспорта в сфере грузоперевозок, а также снизит риски аварийности на дорогах».

Михаил Назаров, исполнительный директор «Грузовичкоф»

Компания ООО “ЭвоКарго” (“Evocargo”), основанная в 2020 году в Москве, специализируется на разработке автономных логистических решений полного цикла. Она предлагает инновационную и экономически эффективную логистическую услугу на основе собственного автономного транспорта, применяемого на складских и производственных площадках. За последние три года компания стала одним из первых в мире, успешно запустивших полностью автономный логистический сервис грузоперевозок, что позволило сократить расходы на содержание автопарка до 37%.

“Грузовичкоф” – это проверенный и надежный провайдер транспортных услуг на рынке. За 18 лет своего существования сервис стал одним из лидеров в России в сегменте малотоннажных перевозок. Компания имеет филиалы в 131 городе России и 10 филиалов в странах СНГ. Она предоставляет услуги грузового такси, срочной курьерской доставки посылок и корреспонденции, доставки товаров из интернет-магазинов, сборных грузов, а также осуществляет вывоз мусора и крупнотоннажные грузоперевозки.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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