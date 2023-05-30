Foton Motor приняла участие в выставках СТТ-Expo, COMvex и СТО-Expo

В период с 23 по 26 мая 2023 года в Москве прошли выставки СТТ-Expo, COMvex и СТО-Expo, где компания Foton Motor представила свои новинки на российском рынке и обновленный модельный ряд.

Центром внимания стенда стал новый седельный тягач Foton Galaxy, продажи которого запланированы на 1 квартал 2024 года. Эта модель представляет собой следующее поколение тягача Auman EST A, который в 2023 году стал одним из лидеров продаж в своем сегменте на российском рынке.

Foton Galaxy отличается футуристичной внешностью и оснащен двигателем нового поколения Cummins мощностью 580 л.с., обновленной коробкой передач ZF Traxon, полностью новым интерьером и широким спектром современных систем безопасности и помощи водителю.

Кроме того, на выставках были представлены две новые модели в сегменте легкого коммерческого транспорта: обновленное поколение пикапа Tunland, хорошо известного на отечественном рынке, и цельнометаллический фургон Toano.

Пикап Tunland G7 получил полностью обновленный современный дизайн, а также дизельный двигатель Aucan объемом 2.0 литра и мощностью 163 л.с., и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Пикап Tunland G7 был полностью обновлен и получил современный внешний вид. Оснащен дизельным двигателем семейства Aucan объемом 2.0 литра и мощностью 163 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Интерьер также был полностью переработан, делая новую модель одной из наиболее комфортных и хорошо оснащенных в своем классе.

Продажи пикапа Foton Tunland G7 начнутся в конце июля или начале августа 2023 года. Первая партия из 200 автомобилей уже отправлена официальным дилерам. Стоимость максимальной комплектации составит 3 500 000 рублей.

Цельнометаллический фургон Foton Toano – новинка на российском рынке. В настоящее время модель проходит сертификацию, а начало продаж запланировано на 3-й квартал 2023 года. Представленный на выставке автомобиль имел максимально длинную колесную базу, высокую крышу и односкатную “ошиновку задней оси” (-представители компании). В будущем планируется предложение версий с разными колесными базами, низкой крышей и двускатной ошиновкой задней оси. Toano оснащается дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 л, который работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

На стендах Foton Motor также были представлены другие модели, такие как Auman GTL в исполнении самосвала с колесной формулой 6×4, Foton S85 в исполнении топливозаправщика и мусоровоза, Foton S120 в исполнении муниципального эвакуатора с надстройкой от компании “Чайка-Сервис”, а также Auman EST M18 с бортовым кузовом и КМУ Hyundai. Все эти версии уже доступны для заказа у официальных дилеров Foton.