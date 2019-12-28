КАМАЗ обновил стратегический план развития до 2025 года

КАМАЗ обновил стратегический план развития до 2025 года
28 декабря 14:11 2019

На КАМАЗе утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года

В результате реализации стратегии КАМАЗ-2025 выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, изменение российского рынка коммерческого автотранспорта, сложная конъюнктура на внешних рынках, трансформация отраслевого регулирования вызывают необходимость корректировки планов КАМАЗа в сегменте грузовых автомобилей и связанных с этим финансово-экономических показателей. В связи с этим совет директоров КАМАЗа рассмотрел и утвердил актуализированную «Программу стратегического развития КАМАЗа на период до 2025 года» – как сообщает Автостат.

Стратегия КАМАЗ-2025 обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома.

Все более весомое значение в бизнесе Группы КАМАЗ будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка.

Стратегия КАМАЗ-2025 рассматривает возможности и риски нескольких сценариев, включая изменения макроэкономической и рыночной конъюнктуры, реализацию этапов технологической модернизации, доступность инвестиционных ресурсов и другие факторы. Реализация стратегии позволит КАМАЗу значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

КАМАЗ обновил стратегический план развития до 2025 года

На тему:

  Article "tagged" as:
АвтостатКамАЗплан развития
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск фура влетела в придорожное кафе

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск фура влетела в придорожное кафе 0

Google запускает собственное беспилотное такси

Google запускает собственное беспилотное такси 0

Спасение за 48 секунд

Спасение за 48 секунд 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.