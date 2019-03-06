«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе Москва — Санкт-Петербург

Планируемая стоимость проезда по скоростной трассе М-11 будет меньше 2 000 рублей

Стоимость проезда по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом составит меньше 2 тыс. руб., заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщает агентство «Москва».

​Он отметил, что с помощью транспондера и системы льгот проезжающие смогут «значительно уменьшить» эту сумму. Завершение строительства трассы Петушенко назвал «одним из важных приоритетов» на 2019 год.​

В ноябре 2018 года тогдашний глава «Автодора» Сергей Кельбах (он покинул свой пост в феврале после претензий к строительству ЦКАД вокруг Москвы) сообщил, что завершение строительства трассы М-11 переносится с весны 2019 года на осень из-за важных археологических раскопок. До этого рабочие при прокладке трассы обнаружили древнерусское поселение, писал «РБК Санкт-Петербург».

Скоростная трасса М-11 общей протяженностью 669 км будет построена от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Сейчас она открыта для проезда частично.

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