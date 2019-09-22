В Республике Казахстан открылся завод смазочных материалов «ЛУКОЙЛ»

В Республике Казахстан открылся завод смазочных материалов «ЛУКОЙЛ»
Сентябрь 22 18:03 2019

В Алматинской области (Республика Казахстан) Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов открыли новый завод смазочных материалов, мощностью 100 тыс. тонн в год готовой продукции

Это свыше 800 наименований масел, включая ЛУКОЙЛ GENESIS, разработанный с применением инновационных молекулярных технологий и получивший одобрение ведущих мировых автопроизводителей.

Географическое расположение завода оптимизирует логистику смазочных материалов ЛУКОЙЛа на территории Казахстана и в странах Центральной Азии. Современный уровень автоматизации производственных процессов позволяет произвести и отгрузить продукцию заказчику в течение 24 часов, а новейшее оснащение лаборатории гарантирует высокое качество масел.Республика Казахстан «ЛУКОЙЛ»

Проект реализован в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и нормами международного права в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. При проектировании завода также учтена возможность повышенной сейсмической активности. Запуск завода смазочных материалов обеспечит создание более 200 рабочих мест для жителей Республики, включая молодых специалистов из казахстанских вузов.Республика Казахстан «ЛУКОЙЛ»

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AMSRUS
AMSRUS

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