Тюнинг-ателье из Германии модифицировало Bugatti Chiron

Тюнинг-ателье из Германии модифицировало Bugatti Chiron
Июнь 10 18:04 2019

Тюнеры из ателье Mansory показали доработанный гиперкар Bugatti Chiron, модель оценили в 4,8 млн долларов.

Тюнинг-ателье из Германии сумело удивить посетителей Женевского автосалона, который прошел в марте текущего года, большим дебютом роскошных и очень дорогих автомобилей. Ранее мы уже рассказывали про Lamborghini Urus Venatus и кабриолет Mercedes-AMG S63 от Mansory. Но также на стенде компании было нечто незабываемое: Bugatti Chiron Centuria.

Bugatti Chiron Centuria

Фото: tarantas.news

Инженеры Mansory заменили ряд элементов кузова на аналоги из углеродного волокна, что, вероятно, сделано исключительно для эстетических целей. Bugatti Chiron также получил модифицированную выхлопную систему и особые колёсные диски. Интерьер также претерпел некоторые перемены. Сейчас Mansory продает этот экземпляр Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.

Bugatti Chiron Centuria

Фото: tarantas.news

В компании отмечают, что модель имеет пробег всего 23 км. Стоит отметить, что стоимость совершенно нового стандартного Bugatti Chiron Sport составляет на 200 тысяч евро дешевле.

Bugatti Chiron Centuria

Фото: tarantas.news

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
BugattiChironГерманиятюнинг
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Subaru привезет в Россию специальную серию модели XV

Subaru привезет в Россию специальную серию модели XV 8

Volkswagen удостоился шести наград Plus X Award 2015

Volkswagen удостоился шести наград Plus X Award 2015 0

Эксперты назвали лучшее автомобильное событие этого года

Эксперты назвали лучшее автомобильное событие этого года 0