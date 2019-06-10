Тюнинг-ателье из Германии модифицировало Bugatti Chiron

Тюнеры из ателье Mansory показали доработанный гиперкар Bugatti Chiron, модель оценили в 4,8 млн долларов.

Тюнинг-ателье из Германии сумело удивить посетителей Женевского автосалона, который прошел в марте текущего года, большим дебютом роскошных и очень дорогих автомобилей. Ранее мы уже рассказывали про Lamborghini Urus Venatus и кабриолет Mercedes-AMG S63 от Mansory. Но также на стенде компании было нечто незабываемое: Bugatti Chiron Centuria.

Инженеры Mansory заменили ряд элементов кузова на аналоги из углеродного волокна, что, вероятно, сделано исключительно для эстетических целей. Bugatti Chiron также получил модифицированную выхлопную систему и особые колёсные диски. Интерьер также претерпел некоторые перемены. Сейчас Mansory продает этот экземпляр Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.

В компании отмечают, что модель имеет пробег всего 23 км. Стоит отметить, что стоимость совершенно нового стандартного Bugatti Chiron Sport составляет на 200 тысяч евро дешевле.

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