Энергореволюция Chery начинается

Дистрибьютор автомобилей Chery в России активно продвигает стратегию своей штаб-квартиры, которая направлена на революцию в энергетической сфере рынка автомобилей

Одним из ключевых моментов этой стратегии является выпуск экологически чистых и технологически продвинутых автомобилей, таких как гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+, который поступит в продажу в мае этого года, а также TIGGO 7 PRO e+ в этом году, и седан ARRIZO 8 e+ в следующем году.

CHERY применяет передовые технологии и инновации для создания своих автомобилей. Они используют возможности своего Intelligent Connected Mega Factory, который расположен в городе Уху, китайской провинции Аньхой. Завод занимает земельный участок площадью 830 000 квадратных метров, из которых 550 000 квадратных метров занимают цехи, включая штамповочный, сварочный, окраски, узловой и общей сборки, двигателей, трансмиссий и вспомогательные. Это позволяет компании производить как легковые автомобили с ДВС, так и транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии. Ежегодная производственная мощность завода составляет 300 000 автомобилей и 200 000 деталей KD.

Сварочный цех является одним из самых технологически продвинутых в мире. В нем используется система контроля качества производства автомобильных кузовов, основанная на искусственном интеллекте. Система максимально исключает человеческий фактор и контролируется более 300 автоматизированными роботами. Онлайн-робот для обнаружения различий в поверхностях реагирует на изменения до 0,1 мм, что говорит о высокой точности и качестве производства.

У компании CHERY есть самый большой экспериментальный центр в Азии, который включает в себя лаборатории безопасности и качества. В NVH-лаборатории (шум, вибрация, жесткость) более 100 сотрудников исследуют звуковые характеристики более 3000 компонентов автомобиля. Их главная задача – не только снижать общие уровни шума, но и создавать акустический комфорт для водителя и пассажиров. Продукция CHERY постоянно улучшается, и в их новой гибридной модельной линейке был достигнут результат шума на уровне 34 децибела, что можно сравнить с тишиной в библиотеке.

В лаборатории качества CHERY тестируются все компоненты автомобилей, включая моторы, передачи, подвески, тормозные системы и многие другие. Испытания проводятся в экстремальных условиях, таких как высокая температура, сильные вибрации и дорожные условия, чтобы гарантировать безопасность и надежность продукции.

CHERY также активно продвигает свои гибридные модели на международном рынке. В 2022 году компания запустила продажи TIGGO 8 PRO e+ и TIGGO 7 PRO e+ в Европе и Латинской Америке, что позволяет ей расширять свою глобальную аудиторию и укреплять свои позиции на мировом рынке автомобилей.

Кроме того, компания уделяет особое внимание разработке и внедрению новых технологий, таких как беспроводная зарядка для электромобилей, система дистанционного управления автомобилем и система мониторинга давления в шинах.

В целом, стратегия CHERY по созданию экологичных и технологичных автомобилей, используя передовые технологии в производстве, позволяет ей удерживать свои позиции на рынке и привлекать новых клиентов, заинтересованных в покупке автомобилей, сочетающих в себе высокую производительность, безопасность и энергоэффективность.