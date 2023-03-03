Припарковаться за 14 млн – «АльфаСтрахование» представила топ выплат за повреждения машин на парковках

Не всегда наличие охраны и камер на парковке гарантирует вам защиту машины. А вот наличие каско – гарантирует. «АльфаСтрахование» рассказала о топ-3 самых крупных выплат по полисам каско за происшествия на парковках в 2022 г.

У клиента из Москвы машину Land Rover Range Rover угнали с охраняемой стоянки около работы. Причем, в дневное рабочее время. Потерпевший получил по каско почти 14,4 млн руб.

В Ивановском районе Ивановской области автомобиль Mercedes-Benz GLS-Klasse был припаркован у сервиса для ремонта, ночью по невыясненной причине машина сгорела. Владелец получил по полису каско 14 млн руб.

Еще одно крупное происшествие также произошло в Москве. На стоянке повредили Porsche Panamera. Владелец машины получил по каско 10,7 млн руб.

«Единственный надежный способ получить компенсацию в таких случаях без поиска виновника и получения компенсации с него – это каско. В «АльфаСтрахование» более 20 программ на любой бюджет и с различным покрытием рисков. Вы сможете быть уверенными в том, что в критической ситуации не останетесь один на один с проблемой и брешью в бюджете, а сможете рассчитывать на помощь страховой компании с большим опытом оперативных выплат и высоким уровнем клиентоориентированности», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».