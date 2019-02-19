Mercedes-Benz Sprinter: три типа привода на выбор

Mercedes-Benz Sprinter с любым типом привода на ваш вкус

Новое поколение этого популярного малотоннажного автомобиля впервые доступно с тремя вариантами привода. Каждый из них обеспечивает дополнительные преимущества, например, благодаря большей грузоподъемности, лучшей управляемости или проходимости. В сочетании с различными вариантами кузова, колесными базами, двигателей и коробок передач новый Sprinter найдет применение в любой сфере бизнеса. Общее количество возможных комбинаций превысило 1700 вариантов.

Благодаря переднему приводу пол грузового отсека фургона Sprinter на 80 мм ниже, чем у его предшественника. Это облегчает погрузку и разгрузку грузового отсека. Кроме того, грузовой фургон с передним приводом весит как минимум на 50 кг меньше, чем автомобиль с задним приводом. Сэкономленное позволит перевезти дополнительный полезный груз.

Классический задний привод позволяет максимально использовать грузовые качества автомобиля, обеспечивая высокую тягу при полной загрузке. Более того, он незаменим в пассажирских и грузопассажирских перевозках, а также для буксирования прицепа до 3,5 т.

Для эксплуатации на участках без твёрдого дорожного покрытия отлично подойдет полноприводный Sprinter. Увеличенный дорожный просвет, наличие понижающей передачи и вариантов с полной массой 5 т, превращает его в идеальный транспорт для строительных работ, перевозки тяжёлых крупногабаритных материалов, а также доставки грузов в самых сложных условиях.

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