Кузовные запчасти Renault подешевели 9

Renault снизила цены на кузовные элементы, которые больше всего подвержены повреждению в случае ДТП.

Существенное снижение цен (до 40%) коснулось бамперов, фар, фонарей, дверей, капотов, зеркал, подрамников двигателя.

Воспользоваться предложением могут владельцы популярных моделей актуальной продуктовой линейки – Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Koleos, а также ранее продававшихся автомобилей Megane, Laguna, Fluence, Clio, Kangoo и других.

Снижение цен на кузовные части является новым шагом в послепродажной стратегии Renault Россия. В апреле 2017 года, следуя изменениям российского законодательства об ОСАГО, Renault Россия запустила программу субсидирования ремонтов по ОСАГО в официальных дилерских центрах. По этой программе было выполнено уже более 500 ремонтных работ с использованием оригинальных запасных частей Renault.

C марта 2018 года клиенты Renault могут воспользоваться всеми преимуществами качественного ремонта в официальных дилерских центрах не только по направлению страховой компании, но и после получения выплаты.