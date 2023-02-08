Chery сделала пожертвование в пользу фонда «Арифметика Добра» и его подопечных

«Мы считаем, что наша роль не только вести предпринимательскую деятельность и соблюдать экологические нормы. Важно также поддерживать позитивные изменения в жизни людей. Мы хотим дать возможность детям исполнить свою мечту: получить хорошее образование и выбрать профессию по душе. Поэтому сегодня мы передаем фонду «Арифметика Добра» этот чек и надеемся, что сотни детей ответственно отнесутся к своему будущему и максимально воспользуются возможностью получить дополнительное образование, реализуют свою мечту и обретут фундамент под ногами для дальнейшей взрослой жизни», – прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

«Я от сотен мальчишек и девчонок, воспитывающихcя в учреждениях, хочу поблагодарить вас за поддержку. У них появилась возможность подготовиться к экзаменам, получить то, что обычно дают и делают родители: нанимают репетиторов, оплачивают дополнительные курсы. Теперь такая возможность появилась и у детей из учреждений благодаря поддержке автомобильной компании CHERY», – поблагодарила директор фонда «Арифметика Добра» Наиля Новожилова.