20 лет мопеду Suzuki Choinori

Для поклонников бренда Suzuki наступает очередной юбилейный момент в истории компании.

Ровно 20 лет назад, в 2003 году, была продана первая модель одного из самых забавных, лёгких и необычных скутеров своего времени — Suzuki Choinori. Этот скутер привлекал внимание своей простотой и уникальностью.

Появление этой интересной 50-кубовой модели было обусловлено кризисом, который впоследствии был назван “потерянным двадцатилетием”. В 2002 году в Японии спрос на дорогостоящую технику резко снизился, и многие крупные корпорации начали массово перемещать производство в Азию, чтобы снизить стоимость. Однако даже в эти сложные времена компания Suzuki решила идти своим собственным путем, не повторяя других, и создала доступный отечественный мотоцикл, который покупатели могли себе позволить даже в период нестабильности.

Так в августе 2002 года Honda Motor выпустила скутер, произведенный в Китае, чтобы снизить себестоимость своих 50-кубовых скутеров и мотоциклов. В декабре того же года Yamaha Motor переместила производство своих скутеров японской разработки на совместное тайваньское предприятие, где трудовая сила была более доступной.

Тем не менее, команда Suzuki приняла решение взглянуть на эту проблему с другой стороны и разработала новую, полностью отечественную модель скутера Choinori с объемом двигателя 50 см³, которая была уникальной для того времени.

Осаму Сузуки снова проявил свою проницательность, предложив свое видение ситуации: “Цена продажи как для мотоциклов, так и для автомобилей должна составлять 1000 йен за кубический сантиметр рабочего объема двигателя.” То есть 50-кубовый мотоцикл должен был стоить всего 50 000 йен.

В результате разработчики сосредоточились на функциональности модели для коротких дистанций, таких как поездки на работу, в школу или за покупками, так как это были основные сценарии использования скутеров с двигателями объемом 50 см³. Само название модели “Choinori”, что в переводе с японского означает “катайся помаленьку”, отлично отражало назначение скутера и добавляло его забавному внешнему виду шарма. Инженеры Suzuki также стремились к максимальной легкости и простоте машины, и им удалось сократить ее собственную массу всего до 39 кг. Таким образом, компания быстро создала легкий, компактный и доступный мотоцикл, который был так необходим в то время, и в феврале 2003 года была успешно продана первая модель Choinori.

Однако, с течением времени из-за ужесточения экологических нормативов стало невозможно избежать роста затрат, и производство модели стало нерентабельным, что привело к ее прекращению в 2008 году. В общем, со временем структура продаж мотоциклов Suzuki и доля рабочих объемов двигателей в их ассортименте значительно изменились. В 1990 году на 50-кубовые скутеры приходилось примерно 80% продаж компании, а к 2019 году эта доля сократилась до 32%.

Тем не менее, даже сегодня среди любителей редких моделей и необычных мопедов можно встретить забавного “лупоглазого Чоинорика”, медленно и размеренно возящего своего владельца в магазин, на рыбалку или на прогулку, и всегда вызывающего улыбки и восхищение у окружающих.