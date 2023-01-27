Omoda – автомобильный партнер Big Love Show 2023 Big Love Show 2023

Big Love Show – одно из самых значимых событий в российском шоу-бизнесе, грандиозное шоу мирового уровня.

Зрители и участники Big Love Show 2023 смогут вживую познакомиться с первой моделью бренда OMODA в России – фастбэк-кроссовером C

OMODA представит в четырех городах-участниках проекта бренд-зону с активностями для гостей.

В рамках проекта состоится автопутешествие из Санкт-Петербурга в Москву на OMODA C5

Omoda становится автомобильным партнером Big Love Show 2023, проводимого одной из ведущих радиостанций России – Love Radio. Главный праздник Love Radio состоится уже в 14-й раз

В этом году уикенд Big Love Show пройдет с 10 по 12 февраля в четырех крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Во всех локациях будет оборудована бренд-зона OMODA, где гости смогут познакомиться с вселенной OMODA и выиграть интересные призы. В местах проведения Big Love Show будет экспонироваться фастбэк-кроссовер OMODA C5. В Москве 11 февраля автомобиль будет установлен непосредственно у сцены.

В рамках партнерства ведущие утреннего шоу «Красавцы Love Radio» – Ярослав Парамонов и Никита Мартов зададут вопрос от амбассадора бренда OMODA олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, а ведущая Love Radio Юлианна Разуваева совершит Big Love Voyage за рулем футуристичного OMODA C5 из Санкт-Петербурга в Москву.

Big Love Show – главный праздник Love Radio, фееричное световое шоу и крутые спецэффекты, впечатляющие постановки и хореография, мощный саунд и, конечно же, самые яркие звезды на одной сцене. Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Zivert, Artik & Asti, Клава Кока и другие подарят свои самые горячие хиты и зарядят яркими эмоциями.

Стартовав в качестве автомобильного партнера Big Love Show 2023, бренд OMODA продолжит серию партнерств с другими значимыми событиями. В планах компании развитие присутствия в различных сферах.