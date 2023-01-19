Лукойл начал производить смазочные материалы для обслуживания спецтехники XCMG

Лукойл начал поставки масел для технического обслуживания спецтехники XCMG в адрес компании «СюйГун Ру» – официального дистрибьютора бренда в России.

Ассортимент смазочных материалов, производимых для XCMG, включает в себя полную линейку применяемых продуктов моторной, трансмиссионной и гидравлической группы, а также антифризы. На первом этапе Компания наладила выпуск около 10 наименований масел различных групп и вязкости в соответствии с требованиями производителя спецтехники.

Вся продукция успешно прошла лабораторные испытания, а также тестирование в полевых условиях в течение 18 месяцев. В общей сложности в испытаниях масел было задействовано более 170 единиц техники XCMG, используемых на строительстве автомагистрали М-12 Москва – Казань.

По итогам тестов масла моторной группы производства ЛУКОЙЛ продемонстрировали высокую стабильность вязкостно-температурных и моюще-диспергирующих свойств в течение всего межсервисного периода, обеспечивая надежную защиту двигателей. В свою очередь, гидравлические и трансмиссионные масла получили превосходную оценку стабильности и запаса вязкостно-температурных свойств.

Вся линейка смазочных материалов обеспечивает надежную эксплуатацию техники в широком температурном диапазоне, в том числе и в суровых арктических условиях.

В ближайшей перспективе планируется расширение ассортимента смазочных материалов для обслуживания техники XCMG в России.