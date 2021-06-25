Peugeot представляет новый фургон Partner

Peugeot \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u043e\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u0430 Peugeot Partner \u041f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 2-\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0434\u043b\u0438\u043d\u044b \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0441 \u0434\u0432\u0443\u043c\u044f \u0442\u0438\u043f\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440. \u0418\u0437\u043e\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d Peugeot Partner \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432 \u0441 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430: \u043e\u0442 -10 \u0434\u043e +12 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442 -18 \u0434\u043e +12 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e-\u043e\u0431\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443. \u0418\u0437\u043e\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0434\u043b\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 - L1 (\u0434\u043b\u0438\u043d\u0430 4380 \u043c\u043c) \u0438 L2 (\u0434\u043b\u0438\u043d\u0430 4628 \u043c\u043c) \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e. \u041d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u0434\u0432\u0430 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439: \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 1.6VTi (115 \u043b.\u0441.) \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 1.6HDi (90 \u043b.\u0441.) \u2013 \u043e\u0431\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447. \u0421\u0430\u043b\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a (\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c + \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440). \u041e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u043e\u0442\u0441\u0435\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 L1 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 2,0 \u043c\u00b3 \u0438 2,7 \u043c\u00b3 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 L2. \u0413\u0440\u0443\u0437\u043e\u043f\u043e\u0434\u044a\u0435\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e 627 \u043a\u0433. \u0426\u0435\u043d\u044b \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 Peugeot Partner \u0438\u0437\u043e\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d: \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f (- 10\u0421; +12C) \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f (-18\u0421; +12C) \u0411\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u0430 \u0426\u0435\u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0431\u0435\u0437 \u0443\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0425\u041e\u0423 (\u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439- \u043e\u0431\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438) \u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 Partner L1 - 1.6VTi (115 \u043b.\u0441.) 1 462 000 1 462 000 Partner L2 - 1.6VTi (115 \u043b.\u0441.) 1 528 000 1 528 000 Partner L1 - 1.6HDi (90 \u043b.\u0441.) MT 1 552 000 1 552 000 Partner L2 - 1.6HDi (90 \u043b.\u0441.) MT 1 618 000 1 618 000 \u041f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Krossi.