Peugeot представляет новый фургон Partner

Peugeot представляет новый фургон Partner
25 июня 10:15 2021
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Peugeot начинает продажи нового изотермического фургона Peugeot Partner

Переоборудованная версия будет предлагаться в 2-х вариантах длины кузова и с двумя типами двигателей на выбор. Изотермический фургон Peugeot Partner предназначен для перевозки грузов с возможностью поддержания определенного температурного режима: от -10 до +12 градусов или от -18 до +12 градусов.

Peugeot представляет новый фургон Partner

При необходимости автомобиль может быть оборудован холодильно-обогревательной установкой, позволяющей поддерживать температуру. Изотермический фургон будет предлагаться в коротком или удлиненном вариантах кузова – L1 (длина 4380 мм) и L2 (длина 4628 мм) соответственно.

Peugeot представляет новый фургон Partner

На выбор будут доступны два типа двигателей: бензиновый 1.6VTi (115 л.с.) или дизельный 1.6HDi (90 л.с.) – обе версии агрегатируются механической коробкой передач. Салон автомобиля вмещает двух человек (водитель + пассажир). Объем переоборудованного термоотсека для версии L1 составляет 2,0 м³ и 2,7 м³ для версии L2. Грузоподъемность до 627 кг.

Peugeot представляет новый фургон Partner

Цены и спецификации Peugeot Partner изотермический фургон:

Спецификация (-
10С; +12C)
Спецификация (-18С;
+12C)
Базовая версия фургона
Цена версии с учетом стоимости трансформации,
без учета стоимости ХОУ (холодильной-
обогревательной установки) и дополнительных
Partner L1 – 1.6VTi (115 л.с.) 1 462 000 1 462 000
Partner L2 – 1.6VTi (115 л.с.) 1 528 000 1 528 000
Partner L1 – 1.6HDi (90 л.с.) MT 1 552 000 1 552 000
Partner L2 – 1.6HDi (90 л.с.) MT 1 618 000 1 618 000

Переоборудованием фургонов занимается российская компания Krossi.

Peugeot представляет новый фургон Partner

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PartnerPeugeot
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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