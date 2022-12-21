Новый год с заботой от Chery

Новый год с заботой от Chery
21 декабря 15:11 2022

В преддверии Нового года представители компании CHERY и активные участники официального клуба владельцев CHERY посетили «Карабановский детский дом» во Владимирской области, в котором живут и обучаются подростки-сироты.

Гостям удалось охватить своим вниманием всех ребят: практически целый день проходили обучающие и развлекательные мероприятия. Дети приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционных китайских блюд, вместе украсили новогоднюю ёлку и провели чайную церемонию.

В компании CHERY уверены, что каждый ребенок, лишенный родительской заботы, должен чувствовать, что он не одинок, о нем заботятся и его любят. Всем ребятам подарили беспроводные наушники и сладкие подарки.

В свою очередь, ребята также, как и сотрудники детского дома, были очень довольны и благодарны за такой интересный и познавательный день.

Осенью этого года компания CHERY стала партнером благотворительного фонда «Арифметика добра». Сотрудничество основано на комплексной подготовке и адаптации подростков к самостоятельной жизни вне стен детских домов, в частности CHERY поддерживает организацию дополнительных занятий на онлайн-платформе, профориентационных тренингов и мастер-классов по различным предметам и темам в рамках программы «Шанс».

На тему:
  Article "tagged" as:
Chery
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

General Motors представила новый бренд электровелосипедов – ARIV

General Motors представила новый бренд электровелосипедов – ARIV

Geely открыла новый завод «Белджи»

Geely открыла новый завод «Белджи» 0

Холдинг Rolls-Royce признался в даче взяток в Казахстане

Холдинг Rolls-Royce признался в даче взяток в Казахстане 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.