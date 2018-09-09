В крымский мост врезался плавкран

Сентябрь 09 15:07 2018

Очевидец снял как кран пытаются отбуксировать

Очевидец столкновения плавучего крана с мостом через Керченский пролив в Крыму выложил в сеть видео инцидента. Соответствующая запись была опубликована на видеосервисе YouTube.

По кадрам записи видно, что машины проезжают по участку моста, рядом с которым находится плавучий кран, а неподалеку от него можно заметить еще одно судно.

В субботу, 8 сентября, стало известно о столкновении плавучего крана с опорами моста через Керченский пролив. Сильным ветром кран сорвало с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. В результате столкновения была повреждена мачта освещения, также стрела крана погнула несколько метров барьерного ограждения моста.

Как позднее сообщили в инфоценре «Крымский мост», в настоящее время движение по всем полосам моста полностью восстановлено.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Игорь Святенко
    Сентябрь 09, 15:28 #1 Игорь Святенко

    В крыммост врезался плавкран из-за пьянкапитан?)

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