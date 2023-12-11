Chery Group установила новый рекорд в ноябре, продав 212 076 автомобилей

В ноябре этого года Chery Group продала 212 076 автомобилей, второй раз превысив отметку в 200 000 за год и установив новый рекорд продаж для компании в один месяц. Это превышение составило 111% по сравнению с объемом продаж в ноябре прошлого года. Компания успешно наращивает продажи уже 11 месяцев подряд в 2023 году, достигнув совокупного объема продаж 1 665 626 автомобилей с января по ноябрь – на 47.8% больше, чем в прошлом году.

Основные модели, поддерживающие рост продаж, включают в себя автомобили серии TIGGO 7, TIGGO 8 и ARRIZO 8. В прошлом месяце было продано 25 924 кроссоверов TIGGO 7, 24 932 TIGGO 8 и 17 198 седанов ARRIZO 8.

Этот динамичный рост продаж Chery Group обусловлен постоянным улучшением продуктов, упором на технологическое и инновационное развитие. Недавно компания объявила о планах инвестировать 100 миллиардов юаней в течение следующих пяти лет в исследования и разработки новых автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Chery Group всегда была на переднем крае технологических инноваций, значительно расширив свои возможности в области безопасности, энергоэффективности, эргономики, оборудования и интеллектуального вождения за последние годы. В следующие десять лет основное внимание компании будет сосредоточено на разработке автомобилей на альтернативных источниках энергии, включая электрические, би-топливные, гибридные и водородные модели.