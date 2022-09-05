Треть водителей в экстренной ситуации выручала аптечка

Треть водителей в экстренной ситуации выручала аптечка
05 сентября 15:11 2022

Треть автомобилистов в экстренных случаях хотя бы раз в жизни выручала автомобильная аптечка (33%).

Тем не менее, 27% опрошенных россиян не отслеживают ее состав и срок годности препаратов. Такими оказались результаты совместного исследования СБЕР ЕАПТЕКИ, одного из лидеров e-pharm в России, и сервиса для онлайн-покупки автомобилей СберАвто.

Согласно результатам опроса, проведенного в августе, больше половины российских водителей знакомы с требуемым составом автомобильной аптечки (61%). Оставшиеся 39% не знают, какой медицинский набор необходимо хранить в машине. Причем чаще в этом признавались мужчины-водители (на 6% больше, чем женщины).

Почти каждый второй автомобилист уверен, что в его аптечке есть все необходимое для оказания первой помощи (46%). Около трети респондентов признались, что не следят за составом аптечки и сроком годности препаратов (27%). Еще 12% знают, что в их машине есть только часть необходимых средств.

Большинство автомобилистов хранят в своей машине бинты, жгут и пластыри (80%), антисептик (50%), одноразовые перчатки (49%), устройство для проведения искусственного дыхания (45%), медицинские маски (41%). Именно эти средства, согласно требованиям Минздрава в 2022 году, необходимо иметь в автомобильной аптечке.

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, пик продаж автомобильных аптечек за прошедший год оказался в июне. В этот месяц их покупали на 93% больше, чем в мае. Самыми востребованными из набора оказались кровоостанавливающие жгуты – спрос на них за год вырос почти в 3 раза. Также россияне активно покупали лейкопластыри-катушки (рост на 180%) и марлевые бинты (рост на 43%).

«Россияне стараются ответственно относиться к своему здоровью. Большинство водителей хранят в своем автомобиле не только средства для оказания первой помощи, но и личные лекарственные препараты, которые могут пригодиться во время долгой поездки на авто. Самое важное – отслеживать срок годности лекарств и пополнять аптечку. При плохом самочувствии от поездки на личном авто лучше отказаться: сильная лихорадка, головокружение или головная боль снижают концентрацию внимания и могут привести к ДТП», – отмечают эксперты СберАвто.

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, чаще всего за прошедший год аптечку первой помощи в автомобиль покупали жители Москвы (41% от всех продаж), Санкт-Петербурга (6%), Московской области (5%), Казани (2,2%) и Кирова (2%).

На тему:
  Article "tagged" as:
Сберавто
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Внедорожник Changan CS75FL – скоро в России

Внедорожник Changan CS75FL – скоро в России 1

В США люди чаще выбирают электрокар, чем машину с МКП

В США люди чаще выбирают электрокар, чем машину с МКП 0

Goodyear представляет Kmax Gen-2 и Fuelmax Gen-2 — грузовые шины нового поколения

Goodyear представляет Kmax Gen-2 и Fuelmax Gen-2 — грузовые шины нового поколения

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.