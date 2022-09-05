Треть водителей в экстренной ситуации выручала аптечка

\u0422\u0440\u0435\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 (33%). \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, 27% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0435\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432 \u0438 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0421\u0411\u0415\u0420 \u0415\u0410\u041f\u0422\u0415\u041a\u0418, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 e-pharm \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435, \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b \u0441 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u043c\u044b\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 (61%). \u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f 39% \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u044b-\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 (\u043d\u0430 6% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b). \u041f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 (46%). \u041e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043c \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0438 \u0441\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 (27%). \u0415\u0449\u0435 12% \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0438\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0431\u0438\u043d\u0442\u044b, \u0436\u0433\u0443\u0442 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u0438 (80%), \u0430\u043d\u0442\u0438\u0441\u0435\u043f\u0442\u0438\u043a (50%), \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0447\u0430\u0442\u043a\u0438 (49%), \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u044b\u0445\u0430\u043d\u0438\u044f (45%), \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438 (41%). \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u041c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0430 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435. \u041f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0421\u0411\u0415\u0420 \u0415\u0410\u041f\u0422\u0415\u041a\u0418, \u043f\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u0435\u043a \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0438\u044e\u043d\u0435. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 93% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u043c\u0430\u0435. \u0421\u0430\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u0440\u043e\u0432\u043e\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0436\u0433\u0443\u0442\u044b \u2013 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432 3 \u0440\u0430\u0437\u0430. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043b\u0435\u0439\u043a\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u0438-\u043a\u0430\u0442\u0443\u0448\u043a\u0438 (\u0440\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 180%) \u0438 \u043c\u0430\u0440\u043b\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0431\u0438\u043d\u0442\u044b (\u0440\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 43%). \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044e. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438, \u043d\u043e \u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e. \u0421\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0435 \u2013 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0440\u043e\u043a \u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0443. \u041f\u0440\u0438 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u043c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f: \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043b\u0438\u0445\u043e\u0440\u0430\u0434\u043a\u0430, \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u0414\u0422\u041f\u00bb, \u2013 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e. \u041f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0421\u0411\u0415\u0420 \u0415\u0410\u041f\u0422\u0415\u041a\u0418, \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u0430\u043f\u0442\u0435\u0447\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b (41% \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436), \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430 (6%), \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 (5%), \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438 (2,2%) \u0438 \u041a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430 (2%).