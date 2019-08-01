Контроль качества Porsche: соответствие требованиям электромобильности и цифровизации

Компания Porsche разработала новую комплексную программу обучения и адаптировала процессы на пути к электромобильности

Новые технологии требуют нового мышления и новых принципов работы, в том числе в области обеспечения качества: готовясь к следующему шагу на пути к электромобильности, компания Porsche разработала новую комплексную программу обучения и адаптировала процессы. К этому также подталкивают требования цифровизации и интеллектуальной мобильности: наряду с эмоциональными факторами, такими как визуальные и тактильные свойства продуктов, все большее значение приобретают контент и качество программного обеспечения.

«Для нас очень важно настроиться на эти изменения», – говорит Франк Мозер, руководитель департамента корпоративного качества в компании Porsche. Он отмечает: «Взаимодействие отдельных компонентов автомобиля и его коммуникация с внешним миром играют все более важную роль».

Количество программных модулей в автомобиле растет, как и требования к ним. Кроме того, все больше количество функций реализуется не аппаратными, а программными средствами. Например, сервисы, которые управляются с помощью смартфонов, становятся частью общей системы автомобиля или процесса взаимодействия с клиентом.

«Мы рассматриваем этот новый аспект с точки зрения качества контента. Это значит, что нам необходимо обеспечить не только качество программного обеспечения продуктов, но и их взаимодействие с автомобилем», – объясняет Франк Мозер.

Понятие эмоционального качества объединяет аспекты восприятия автомобиля, его внешний вид и звуковые характеристики. Хотя эпоха электромобильности приносит тихую систему привода на смену основному источнику звука, требования к качеству в этой области тоже возрастают.

«В сочетании с исключительной динамикой тишина в автомобиле просто поражает», – говорит Мозер.

В электромобиле внимание специалистов по качеству направлено на шумы, которые ранее перекрывались звуком двигателя внутреннего сгорания.

«Внезапно на первый план выходят аэродинамические шумы, шумы качения или вентиляторы климат-контроля в сиденьях. Искусство заключается в том, чтобы сохранить на привычном уровне ощущение высокого качества и сократить окружающие шумы», – отмечает Мозер. «Качество восприятия – это то, что делает автомобиль совершенным: тактильные свойства, уровень отделки и исполнения, – разъясняет Мозер на примере дисплеев в автомобиле. – С увеличением количества и размера дисплеев следует позаботиться о визуальном соответствии их цветов и яркости. Теперь цветовая гармония важна не только для отделки салона и внешнего вида».

Департамент корпоративного качества реагирует на изменения технологий и продуктов адаптацией структур и новыми процессами. В настоящее время внимание его сотрудников уделяется функциям, а не сконцентрировано на отдельных компонентах.

«Ходовая часть сейчас – это и система привода, и программное обеспечение», – говорит Мозер.

Поэтому в департаменте качества на предприятии требуется системный подход и привлекаются команды экспертов из различных областей.

Кроме того, разрабатываются новые решения в таких областях, как высоковольтная технология и качество программного обеспечения. Готовность к изменениям определяется умением быстро накапливать опыт и разрабатывать новые подходы. Этому также способствуют комплексные тренинговые программы. Гибкие методы работы и управления проектами способствуют повышению скорости и эффективности.