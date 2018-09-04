Электрический кроссовер Audi e-tron встал на конвейер в Брюсселе

Компания Audi запустила серийное производство своей первой полностью электрической модели – кроссовера e-tron

Первый электрокар в цвете Misano Red сошел с конвейера завода в Брюсселе (Швейцария) сегодня, 3 сентября. Официальная премьера новинки состоится 17 сентября на специальном мероприятии марки в Сан-Франциско.

Audi e-tron укомплектован двумя электромоторами суммарной мощностью 360 л.с.(561 Нм) и аккумуляторным блоком емкостью 95 кВт·ч. Заявленный запас ходе без подзарядки — 400 км по циклу WLTP. Максимальная отдача силовой установки — 408 л.с. и 664 Нм крутящего момента — может быть разблокирована на 8 секунд. С места до 100 км/ч электрокар ускоряется менее чем за 6.0 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч, пишет источник.

Кроссовер оснащен уникальной системой рекуперации энергии, позволяющей возвращать в батарею более 70% затраченной энергии и управлять электрокаром одной педалью. Во время испытаний системы рекуперации на Пайкс Пик инженерам Audi удалось доказать, что каждый пройденный километр обеспечивает заряд практически для еще одного километра пути.

Кроме того, Audi e-tron стал первой серийной моделью, в арсенале которой (пока в качестве опции) появились «виртуальные зеркала». Камеры, заменившие стандартные боковые зеркала заднего вида, транслируют картинку на OLED-дисплеи, установленные чуть ниже боковых стекол между передней панелью и дверьми.

Как заявил член правления Audi, готовясь к производству своей первой полностью электрической модели, компания модернизировала завод в Брюсселе. Сейчас эта производственная площадка работает исключительно на возобновляемых источниках энергии и является единственным в мире сертифицированным CO2-нейтральным предприятием.

Модернизация завода началась летом 2016 года. За это время были перестроены сборочная и покрасочная линии, а также создано собственное производство аккумуляторов. Готовились к запуску серийного производства Audi e-tron и сотрудники завода. В общей сложности на обучение было затрачено более 200 тысяч часов рабочего времени.