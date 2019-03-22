MICHELIN Power Competition – новая трубчатая шина для велогонок

MICHELIN Power Competition – новая трубчатая шина для велогонок
Март 22 17:03 2019

Новая трубчатая шина MICHELIN Power Competition, испытанная гонщиками команды Cofidis Solutions Crédits, разработана в соответствии с высокими требованиями велогонщиков.

Новинка линейки шин MICHELIN Power демонстрирует высокую энергоэффективность, отличается превосходным сцеплением и прочностью.

Ульрике Ристау-Хаттер, руководитель подразделения Мишлен по производству шин для велосипедов: «Cofidis удалось победить во многих соревнованиях с начала прошлого сезона, благодаря тому, что на этих шинах велогонщики чувствуют себя безопасно, спокойно и уверенно идут к цели. Наше партнерство ознаменовало возвращение компании Мишлен в самые яркие события из мира велогонок. Мы очень довольны результатом нашей совместной работы и гордимся одержанными победами».

На протяжении 2018 года шина MICHELIN Power Competition проходила тесты в жестких условиях реальных соревнований на велосипедах команды Cofidis Solutions Crédits, гонщики которой 54 раза поднимались на подиум, 21 из них на высшую ступень пьедестала.

Структура новой шины MICHELIN Power Competition
Новая трубчатая шина получила хлопковый слой с арамидными волокнами и внутреннюю камеру из латекса — сочетание, которое обеспечивает высочайший уровень эффективности и прочности. Новая резиновая смесь, заимствованная у других моделей линейки MICHELIN Power, обеспечивает отличные сцепные характеристики на сухих и мокрых поверхностях, а усиливающий слой Hi-Density Protek – это дополнительная защита от проколов.

Менеджер команды Седрик Вассер отметил: «Результатом успешного сотрудничества с компанией Мишлен стала трубчатая шина, которая демонстрирует не только высокую энергоэффективность, но и обеспечивает надежную защиту от проколов. Залогом успешной эксплуатации является правильный уровень давления в шине. В результате велосипед как будто едет по воздушной подушке, и никаких проколов!»

Новая шина MICHELIN Power Competition появится на рынке с апреля 2019 года. Доступные размерности MICHELIN Power Competition: 700 × 23 / 700 × 25 / 700 × 28.

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AMSRUS
AMSRUS

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