MICHELIN Power Competition – новая трубчатая шина для велогонок

Новая трубчатая шина MICHELIN Power Competition, испытанная гонщиками команды Cofidis Solutions Crédits, разработана в соответствии с высокими требованиями велогонщиков.

Новинка линейки шин MICHELIN Power демонстрирует высокую энергоэффективность, отличается превосходным сцеплением и прочностью.

Ульрике Ристау-Хаттер, руководитель подразделения Мишлен по производству шин для велосипедов: «Cofidis удалось победить во многих соревнованиях с начала прошлого сезона, благодаря тому, что на этих шинах велогонщики чувствуют себя безопасно, спокойно и уверенно идут к цели. Наше партнерство ознаменовало возвращение компании Мишлен в самые яркие события из мира велогонок. Мы очень довольны результатом нашей совместной работы и гордимся одержанными победами».

На протяжении 2018 года шина MICHELIN Power Competition проходила тесты в жестких условиях реальных соревнований на велосипедах команды Cofidis Solutions Crédits, гонщики которой 54 раза поднимались на подиум, 21 из них на высшую ступень пьедестала.



Новая трубчатая шина получила хлопковый слой с арамидными волокнами и внутреннюю камеру из латекса — сочетание, которое обеспечивает высочайший уровень эффективности и прочности. Новая резиновая смесь, заимствованная у других моделей линейки MICHELIN Power, обеспечивает отличные сцепные характеристики на сухих и мокрых поверхностях, а усиливающий слой Hi-Density Protek – это дополнительная защита от проколов.

Менеджер команды Седрик Вассер отметил: «Результатом успешного сотрудничества с компанией Мишлен стала трубчатая шина, которая демонстрирует не только высокую энергоэффективность, но и обеспечивает надежную защиту от проколов. Залогом успешной эксплуатации является правильный уровень давления в шине. В результате велосипед как будто едет по воздушной подушке, и никаких проколов!»

Новая шина MICHELIN Power Competition появится на рынке с апреля 2019 года. Доступные размерности MICHELIN Power Competition: 700 × 23 / 700 × 25 / 700 × 28.