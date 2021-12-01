Kia инвестировала в IONITY

Kia инвестировала в IONITY
01 декабря 07:11 2021
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Kia инвестировала в развитие сети зарядных станций IONITY

Компания Kia совместно с фондом Black Rock Global Renewable Power и другими партнерами инвестировали 700 млн евро в предприятие IONITY, ведущую европейскую сеть сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей для расширения зарядной сети по всему континенту.

В настоящее время сеть IONITY насчитывает более 400 станций ультрабыстрой зарядки вдоль магистралей в 24 странах Европы, общее число зарядных постов на которых составляет 1 500. Инвестиции позволят к 2025 году значительно увеличить число зарядных станций на территории Европы – до 1 000. При этом общее число зарядных постов возрастет примерно до 7 000.

Новые зарядные станции будут размещены не только в стратегически значимых локациях вдоль европейской сети автомагистралей, но и установлены вдоль важных маршрутов грузоперевозок, а также вблизи крупных городов. При этом уже существующие зарядные точки в местах с высоким уровнем трафика и растущим спросом также будут модернизированы – на них появятся дополнительные зарядные посты. Эти меры значительно сократят общее время зарядки и ожидания для клиентов в наиболее загруженных местах.

Расширение значительно облегчит для клиентов поиск ультрабыстрых зарядных постов мощностью 350 кВт, которые способны подзаряжать электромобили, подобные кроссоверу Kia EV6, с 10 до 80% всего за 18 минут.

В рамках расширения своей сети IONITY будет стремиться приобрести больше объектов в собственность и, в зависимости от местоположения, строить и эксплуатировать собственные зарядные станции. Недавно компания представила концепцию «Оазис», которая демонстрирует возможности зарядки электромобиля в будущем и нацелена обеспечить дополнительное удобство и положительные впечатления при использовании зарядных станций. Представленная модель оснащена укрытыми от непогоды зарядными постами и оборудованными для зарядки парковочными местами рядом с кафе, ресторанами и магазинами.

Сеть IONITY использует наиболее распространенный в Европе стандарт зарядного разъема CCS (Combined Charging System). Энергия для зарядки на 100% вырабатывается из возобновляемых источников. Это означает, что владельцы электромобилей Kia при использовании сети IONITY могут путешествовать без вредных выбросов и сохраняя углеродную нейтральность.

«В ближайшие 10 лет мы планируем значительно сократить количество новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поэтому особенно важно, чтобы у водителей был доступ к развитой и надежной инфраструктуре быстрой зарядки. Дальнейшие инвестиции в сеть IONITY позволят расширить распространение ультрабыстрых зарядных станций на территории Европы. Это поможет реализовывать тот потенциал, который обеспечивает нашим электромобилям возможность зарядки под высоким напряжением. В результате больше водителей смогут заряжать свои электромобили просто и быстро, получая приятный опыт от использования электрического транспорта», – прокомментировал президент Kia Europe Чжон Вон Чжон (Jeong Won Jeong).

Kia планирует к 2026 году представить в мире 11 новых моделей электромобилей. Семь из них не будет иметь аналогов с традиционными или гибридными силовыми установками. Выведенный на рынок в нынешнем году кроссовер EV6 стал первым электромобилем на аккумуляторных батареях, созданным на новейшей специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Ее архитектура предусматривает возможность зарядки под напряжением 800 В. При этом при использовании зарядной станции мощностью 350 Вт подзарядка, достаточная чтобы обеспечить пробег 100 км, занимает менее 4,5 минут. Полная зарядка аккумуляторов обеспечивает запас хода до 528 км.

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IONITYKia
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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