Kia инвестировала в IONITY

Kia \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 IONITY \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Kia \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u043c Black Rock Global Renewable Power \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 700 \u043c\u043b\u043d \u0435\u0432\u0440\u043e \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 IONITY, \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0443\u044e \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c \u0441\u0432\u0435\u0440\u0445\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435\u043d\u0442\u0443. \u0412 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c IONITY \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 400 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0432\u0434\u043e\u043b\u044c \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0435\u0439 \u0432 24 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b, \u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 1 500. \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442 \u043a 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u2013 \u0434\u043e 1 000. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0434\u043e 7 000. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u044b \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432\u0434\u043e\u043b\u044c \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0435\u0439, \u043d\u043e \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432\u0434\u043e\u043b\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u043e\u0432 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043e\u043a, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u043c \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u043d\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u2013 \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u044f\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u044b. \u042d\u0442\u0438 \u043c\u0435\u0440\u044b \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445. \u0420\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u043b\u0435\u0433\u0447\u0438\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 350 \u043a\u0412\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u044b \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0443 Kia EV6, \u0441 10 \u0434\u043e 80% \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430 18 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442. \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 IONITY \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438, \u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438. \u041d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u044e \u00ab\u041e\u0430\u0437\u0438\u0441\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u0438 \u043d\u0430\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0430 \u0443\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u044b \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u043a\u0430\u0444\u0435, \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438. \u0421\u0435\u0442\u044c IONITY \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u044a\u0435\u043c\u0430 CCS (Combined Charging System). \u042d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 100% \u0432\u044b\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Kia \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0442\u0438 IONITY \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u044f \u0443\u0433\u043b\u0435\u0440\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043d\u0435\u0439\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u00ab\u0412 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 10 \u043b\u0435\u0442 \u043c\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u0433\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0438 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438. \u0414\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u044c IONITY \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c. \u0412 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u043e\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u00bb, \u2013 \u043f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 Kia Europe \u0427\u0436\u043e\u043d \u0412\u043e\u043d \u0427\u0436\u043e\u043d (Jeong Won Jeong). Kia \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043a 2026 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 11 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439. \u0421\u0435\u043c\u044c \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0441 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0412\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 EV6 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u043d\u0430 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u044f\u0445, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 E-GMP (Electric-Global Modular Platform). \u0415\u0435 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c 800 \u0412. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 350 \u0412\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0430, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433 100 \u043a\u043c, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 4,5 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442. \u041f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0430 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441 \u0445\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e 528 \u043a\u043c.