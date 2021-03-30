Николя Мор назначен на должность генерального директора группы Renault в России и СНГ

Николя Мор назначен на должность генерального директора группы Renault в России и СНГ
30 марта 18:41 2021
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С 1 мая 2021 года Николя Мор, старший вице-президент, главный исполнительный директор по трансформации компании и член Совета директоров группы Renault, назначен на должность генерального директора группы Renault в России и странах СНГ

На новой позиции Николя Мор будет находиться в подчинении у Луки де Мео, генерального директора группы Renault.

Стратегия по трансформации группы Renault будет передана членам Совета директоров.

«Россия является втором по величине рынком Группы по объемам производства и продаж автомобилей брендов Renault и LADA. Реализация стратегии «Ренолюции» (Renaulution) идет полным ходом. Основной акцент делается на увеличении рентабельности и развитии синергии на благо наших брендов. Опыт и знания Николя Мора о России и странах СНГ помогут решить эту задачу. Миссия по трансформации компании, которую Николя курирует с сентября 2020 года, направлена на  генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году. Эта цель остается для компании безусловным приоритетом», – говорит Лука де Мео, генеральный директор группы Renault.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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