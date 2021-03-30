Николя Мор назначен на должность генерального директора группы Renault в России и СНГ

\u0421 1 \u043c\u0430\u044f 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u044f \u041c\u043e\u0440, \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0432\u0438\u0446\u0435-\u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0447\u043b\u0435\u043d \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b Renault, \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b Renault \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0421\u041d\u0413 \u041d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u044f \u041c\u043e\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0443 \u041b\u0443\u043a\u0438 \u0434\u0435 \u041c\u0435\u043e, \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b Renault. \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043f\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b Renault \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430\u043c \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u043e\u043c \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u043f\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430\u043c\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 Renault \u0438 LADA. \u0420\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u00ab\u0420\u0435\u043d\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u0438\u00bb (Renaulution)\u00a0\u0438\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u043c \u0445\u043e\u0434\u043e\u043c. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f\u00a0\u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0435\u043d\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0438 \u0441\u0438\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432. \u041e\u043f\u044b\u0442 \u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u044f \u041c\u043e\u0440\u0430 \u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0421\u041d\u0413 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0443. \u041c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043f\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u044f \u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0441 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u00a0\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u043a \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a 2023 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u042d\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043b\u044c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043e\u043c\u00bb, - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u041b\u0443\u043a\u0430 \u0434\u0435 \u041c\u0435\u043e, \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b Renault.