Дебют нового кроссовера Lexus UX 28

На Женевском международном автосалоне 2018 года Lexus проводит мировую премьеру новой модели UX.

«С самого начала я ориентировалась на целевую аудиторию – 30-летних мужчин и женщин, принадлежащих к поколению «миллениалов» – и пыталась понять, что именно они ожидают от компактного автомобиля премиального класса, как он может повлиять на их жизнь, какие новые впечатления и ощущения может им подарить. Именно такой подход и привел нас к основной концепции UX – «Креативного городского исследователя», и это – новый тип кроссовера».

Дизайн до сих пор остается решающим фактором при покупке любого автомобиля, именно языком дизайна автомобиль сообщает покупателю, что от него можно ожидать. В случае с UX команда дизайнеров смогла разработать стиль, подчеркивающий то ощущение защищенности, которое отделяет кроссоверы от хэтчбеков, но это ощущение гармонично сочетается с максимальной динамичностью.

В первую очередь мы стремились, чтобы UX обеспечивал клиенту понятные, четкие ощущения при вождении. Я хотела в корне изменить сам имидж кроссовера с высоким кузовом, требующего осторожности при любом маневре, и предложить автомобиль с увлекательной динамикой и великолепной управляемостью. Автомобиль, столь же легкий в управлении, как хэтчбек», – рассказывает главный инженер UX Чика Како.

UX призван стать новым «входным билетом» в мир Lexus, он в значительной степени наделен всеми качествами, свойственными этому премиальному бренду: смелым дизайном, высочайшим качеством, захватывающим управлением и вдохновляющими технологиями.

Коллективы разработчиков под руководством главного инженера Чики Како и главного дизайнера Тецуо Мики работали в тесном сотрудничестве, стремясь создать автомобиль, в котором воплощена идея синергии дизайна экстерьера и интерьера. Заметными деталями в облике выглядящего мощно кузова стали развитые, рельефные передние и задние крылья. В салоне создан «кокпит», по-спортивному ориентированный на водителя, а для пассажиров обеспечен простор, позволяющий отдохнуть и расслабиться. Удалось сохранить великолепную обзорность, свойственную высокой посадке кроссовера, но при этом посадка подобрана таким образом, чтобы за рулем создавались ощущения, скорее свойственные отзывчивому хэтчбеку, чем кроссоверу или внедорожнику.

Lexus UX предлагает целый набор технических инноваций. Он создан на абсолютно новой глобальной платформе, получившей обозначение GA-C, которую Lexus использует впервые, и которая обеспечивает высочайшую степень жесткости и прочности силовой структуры, а также низкий центр тяжести. Такие качества обеспечивают превосходный ездовой комфорт и стабильность в движении. Впервые представлены и новые силовые агрегаты: новый двухлитровый бензиновый двигатель, высокая термоэффективность которого обеспечивает преимущества в производительности и экономичности, а также новая гибридная система четвертого поколения средней мощности с автоматической подзарядкой.

Смелый дизайн.

Для Lexus UX был разработан дизайн, передающий то чувство защищенности, которое ожидается от кроссовера. Но при этом его плавные и компактные черты в равной степени передают и стремительность, и захватывающую управляемость. В итоге новая модель обрела неповторимый характер, заявляя о себе с помощью смелого и привлекательного дизайна. Команды, работавшие над экстерьером и интерьером автомобиля, тесно сотрудничали друг с другом. Благодаря такому сотрудничеству удалось достичь идеальной гармонии – характерные черты кузова автомобиля находят свое продолжение в интерьере, и наоборот.

Дизайн экстерьера.

При разработке дизайна кузова UX стояла задача переосмыслить устоявшиеся в сегменте представления о том, как должен выглядеть кроссовер, и создать такой компактный образ, который бы смотрелся одновременно мощно и стильно, предлагая что-то более выразительное и динамичное.

Такой дизайнерский подход проявляется, например, в очертаниях передних и задних крыльев, которые выполнены намного более широкими, чем основная часть кузова автомобиля. Линии крыльев берут свое начало от фирменной веретенообразной решетки радиатора и затем как бы опоясывают кузов. Тщательно проработанные поверхности кузова просты и вместе с тем притягивают взгляд, они насыщены силой и динамикой.

В передней части автомобиля решетка радиатора и гармонирующие с ней фары интегрированы в развитые, рельефные поверхности, формы которых задаются линиями капота и бампера. Такое решение визуально создает ощущение защищенности. На корме нового премиального кроссовера компактные стилистические решения резко контрастируют с широкими очертаниями крыльев, одновременно подчеркивая и динамику UX, и его возможности, присущие кроссоверам.

Дневные ходовые огни стреловидной формы, расположенные над фарами, формируют характерную для Lexus «световую подпись» в виде буквы «L». Веретенообразная решетка радиатора получила новый текстурный рисунок – ячеистый рисунок решетки «расходится» радиально от расположенного в центре логотипа. При взгляде на решетку радиатора под разными углами формируются различные трехмерные образы.

Блоки задних фонарей получили передовой аэродинамичный дизайн, который притягивает взгляд и благоприятно влияет на управляемость автомобиля. Левый и правый фонари соединены непрерывной одиночной световой полосой, проходящей через всю поверхность двери багажного отсека и вносящей свой вклад в неповторимость облика UX. Эта линия образована 120 отдельными светодиодами, она плавно сужается к центру поверхности двери, в самом узком месте ширина световой полосы составляет всего 3 мм. Это решение должно стать характерной «световой подписью» Lexus, отличающей автомобили бренда. Специально для UX разработано четыре новых варианта дизайна алюминиевых колесных дисков, размерность которых составляет 17 или 18 дюймов. 17-дюймовые колеса с «пятиспицевым» рисунком впервые в мире имеют специальный аэродинамический дизайн – подробности о нем приведены ниже, в разделе «Вдохновляющие технологии».

Габариты и компоновка.

Габаритная длина Lexus UX составляет 4 495 мм, высота – 1 520 мм, ширина – 1 840 мм, колесная база – 2 640 мм. Расстояние между рядами сидений составляет 870 мм, что обеспечивает хороший запас пространства для пассажиров на втором ряду, багажный отсек имеет великолепную длину – 791 мм.

Такие пропорции автомобиля позволяют добиться превосходной маневренности, радиус поворота UX составляет 5,2 м – это лучший показатель в данном сегменте. Посадочное пространство водителя обеспечивает за рулем ощущения, характерные скорее при управлении хэтчбеком, чем кроссовером или внедорожником.

Дизайн интерьера.

Именно в салоне происходит связь водителя с автомобилем. Поэтому дизайнеры стремились устранить визуальную границу между экстерьером и интерьером автомобиля, создать практически незаметный переход и единство стиля. Подобное решение обеспечивает водителю великолепное поле обзорности и точное чувство габаритов кузова автомобиля. Наиболее заметен такой концептуальный подход с места водителя: складывается впечатление, что верхняя часть приборной панели продолжается за лобовым стеклом. И, наоборот, при взгляде на автомобиль снаружи, кажется, что поверхность капота продолжается непосредственно по приборной панели. Такой эффект был вдохновлен традиционными японскими домами, где границы между экстерьером и интерьером дома визуально стерты.

Индивидуальный подход Lexus к каждому клиенту нашел свое развитие и в интерьере UX. Концепция «расположение водителя с полными возможностями управления» («seat-in-control») подразумевает возможность управления всеми основными функциями автомобиля с места водителя.

В то же время такая концепция помогает создать более расслабленную, способствующую отдыху атмосферу на пассажирских местах. Передняя панель выполнена низкой, она имеет ненавязчивый дизайн, а форма тонких накладок передних стоек крыши обеспечивает лучшую обзорность. В целом обзорность соответствует высокой посадке, что и ожидается от кроссовера.

Главный инженер Чика Како применила свой прежний опыт в разработке материалов, а также навыки, полученные за время работы в Европе, для формирования качества и облика интерьера. В частности, она применила подход «большее – в меньшем» – отсутствие лишних деталей для достижения желаемого эффекта.

Она объясняет: «За время моей прежней работы я поняла, что даже если отдельные элементы, формирующие интерьер, такие как сиденья, приборная панель, декоративная отделка, выполнены по самым высоким стандартам, это не означает, что интерьер в целом будет восприниматься элегантным. Говоря об определениях плохого или хорошего интерьера, важнее учитывать общий баланс между целостностью облика, гармонией и игрой контрастов, чем какие-то относительные качества отдельных элементов».

Ориентированный на человека подход в дизайне подразумевает особое внимание к внешнему виду и удобству использования центральной консоли, на которой органы управления аудиосистемой интегрированы с площадкой для опоры кисти руки. Спинка сиденья имеет форму, позволяющую использовать все органы управления, сохраняя удобную, естественную посадку.

Посадка в автомобиль и выход из него упрощены и стали более комфортными за счет оптимального расположения точки тазобедренного сустава сидящего на сиденье человека, специально подобранной формы подушек сидений и низкого профиля порогов.

Высочайшее качество.

Высочайшее качество, характерное для всех автомобилей Lexus, проявляется как непосредственно в великолепном качестве сборки нового UX, производящегося на заводе Lexus в Кюсю вместе с моделями NX и RX, так и в непревзойденно высокой степени проработки деталей, к примеру – использовании в салоне различных вариантов отделки, каждый из которых уникален сам по себе.

Прострочка кожи в технике Сашико.

Предлагающаяся для UX отделка интерьера из мягкой кожи имеет прострочку, вдохновленную техникой сашико – традиционной техникой японской вышивки, которая используется также при изготовлении экипировки для боевых искусств дзюдо и кендо. Простроченная кожа декорирована перфорацией с новыми узорами. Перфорация образует идеально ровные, математически выверенные изгибы и переходы, и делает внешний вид сидений более привлекательным.

Орнамент, вдохновленный текстурой традиционной японской бумаги.

Широкая передняя панель UX занимает значительное пространство, визуально соединяя водительскую и пассажирскую стороны автомобиля. Ее размеры позволяют создать дополнительные акценты в общей атмосфере салона, и для этого был применен изящный орнамент, который может иметь одну из двух «волокнистых» текстур и предлагается в четырех различных цветах.

UX стал первой моделью Lexus, в которой доступна новая текстура отделки, восходящая к волокнистой структуре японской бумаги васи, хорошо знакомой по оформлению традиционных японских домов. Такая бумага создается из влажных волокон и имеет тщательно подобранный рисунок поверхности, вызывающий ощущение тепла и покоя.

Клиентам будет доступен и вариант отделки из рельефной кожи, аналогичный предлагаемой для роскошного купе LC и флагманского седана LS. Такое предложение лежит в основе единства высочайшего качества для всех моделей в линейке Lexus.

Захватывающее управление.

Технически Lexus UX создан, как автомобиль, способный демонстрировать «элегантную динамику в атмосфере комфорта и безопасности» – качество, присущее всем моделям Lexus. Основой необходимых для этого характеристик в данном случае стала новая глобальная платформа GA-C, впервые использованная брендом Lexus.

Впервые используются и два новых силовых агрегата: новая гибридная система четвертого поколения с автоматической подзарядкой мощностью 178 л.с. (131 кВт) на версии UX 250h с системой полного привода E-Four; а также новый двухлитровый бензиновый двигатель с высокой термоэффективностью, который на версии UX 200 предлагается с новым вариатором Direct Shift.

Создатели UX уделили особое внимание разработке подвески, рулевого управления и шин, чтобы обеспечить новой модели динамические показатели, соответствующие высочайшим стандартам бренда Lexus.

Первое применение новой глобальной платформы GA-C.

UX стал первой моделью Lexus, созданной на базе новой глобальной платформы GA-C, особенности которой обеспечивают великолепные динамические и ходовые качества кроссовера. При разработке новой модели особое внимание было уделено точным и быстрым реакциям на действия водителя и тому, чтобы автомобиль внушал чувство стабильности и защищенности.

Новая платформа позволила значительно увеличить жесткость конструкции кузова, в частности – за счет использования высокопрочных сортов стали и создания замкнутой силовой структуры по периметру проемов задних дверей и двери багажного отсека. В ключевых зонах использованы современные структурные клеи и точечная лазерная сварка, что также оказало значительное положительное влияние на общую жесткость конструкции.

Низкий центр тяжести.

Благодаря конструктивным особенностям платформы GA-C центр тяжести Lexus UX расположен ниже, чем у любого автомобиля в этом классе. В дополнение к этой, являющейся принципиально важной для управляемости и ходовых качеств автомобиля, характеристике применены многочисленные решения, обеспечивающие облегчение конструкции кузова. В частности, для изготовления боковых дверей, крыльев и капота использован легкий алюминий, а для двери багажного отсека – полимерный материал.

Подвеска и рулевое управление.

Передняя подвеска выполнена по схеме Мак-Ферсона, а задняя – с двойными поперечными рычагами. Подвеска сконструирована и настроена таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень ездового комфорта и острые, быстрые реакции. Особое внимание было уделено работе амортизаторов, качеству рабочей жидкости в них, качеству масляных уплотнителей и минимальным потерям на трение.

Электрический усилитель руля имеет новый компактный и конструктивно жесткий рабочий механизм на рулевой колонке. Конструкция была специально адаптирована для UX, имеет вал рулевой колонки увеличенного диаметра. Все эти меры обеспечили четкие и быстрые реакции на действия водителя, «прозрачность» рулевого управления и хорошую обратную связь.

Гибридная система четвертого поколения с автоматической подзарядкой для версии UX 250h.

На Lexus UX 250h будет устанавливаться новая электрическая гибридная система четвертого поколения, в которую входят новый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 2,0 л и электронная бесступенчатая трансмиссия (CVT). Автомобиль будет предлагаться с системой полного привода Lexus E-Four.

Примечательной особенностью нового двигателя является его высокая термоэффективность и мощность. Расчетные показатели максимальной мощности полногибридной системы с автоматической подзарядкой (суммарная мощность бензинового двигателя и электродвигателя) ожидаются на уровне 178 л.с. или 131 кВт.

Программа разработки силового агрегата фокусировалась не только на выдающихся показателях топливной экономичности, но также и на высоком уровне удовольствия от вождения. Были оптимизированы степень вспомогательных действий электродвигателя и обороты двигателя – таким образом, чтобы линейный характер ускорения достигался без необходимости выводить двигатель на высокие обороты. В ответ на действия водителя повышение оборотов двигателя синхронизировано с увеличением скорости автомобиля, создавая мгновенно возникающее и сохраняющееся в дальнейшем чувство ускорения.

Новая гибридная трансмиссия, система управления энергией и батарея.

Гибридная система четвертого поколения имеет новую, компактную и легкую трансмиссию и блок управления энергией (PCU), которые были разработаны с целью минимизации потерь энергии на нагрев и трение.

Новая никель-металл-гидридная (NiMH) батарея используется с более компактной системой охлаждения, конструкция которой обновлена. Данная модернизация позволила добиться более компактных габаритов всего узла. В результате, батарею стало возможным разместить под задним сиденьем, минимизировав потерю полезного объема багажного отсека. Одновременно подобная компоновка вносит свой вклад и в обеспечение низкого расположения центра тяжести Lexus UX.

Система полного привода E-Four.

Система E-Four обеспечивает UX 250h полноприводные возможности за счет установки дополнительного электродвигателя на задней оси. Распределение мощности между передней и задней осью оптимизируется автоматически при разгоне, в поворотах или при движении по скользким покрытиям. При обнаружении проскальзывания задних колес на скорости до 70 км/ч автоматически включается задний электромотор, за счет чего достигается превосходная стабильность в управлении.

UX 200 с новым двухлитровым бензиновым двигателем.

На версию UX 200 устанавливается новый двухлитровый бензиновый двигатель, конструкция которого обеспечивает отличные динамические и экологические показатели, этот двигатель отличается малым расходом топлива. Рядный четырехцилиндровый силовой агрегат имеет высокую термоэффективность за счет использования высокой скорости рабочего такта.

Среди конструктивных особенностей, позволивших добиться такой работы в широком диапазоне условий движения – форсунки непосредственного впрыска с многочисленными соплами, масляный насос с переменной производительностью, система охлаждения переменной конфигурации и интеллектуальная система регулировки фаз газораспределения VVT-iE на впускном тракте. Все это позволило добиться максимальной термоэффективности на уровне приблизительно 40% – это лучший показатель в классе двигателей, предназначенных для легковых автомобилей.

Вариатор Direct Shift-CVT.

Новый двухлитровый двигатель, которым оснащается Lexus UX 200, агрегатируется с первым в истории бренда вариатором Direct Shift-CVT. Основной задачей при его разработке было достижение сочетания обеспечивающей топливную экономичность плавности работы обычного вариатора с точными реакциями и четкими ощущениями в движении.

В обычных системах используются два шкива, соединенных ремнем, радиус которых может плавно изменяться. Таким образом достигается эффективное передаточное отношение без ощутимых «ступеней» переключений.

Для обеспечения ускорений при старте на уровне механической трансмиссии новая трансмиссия Direct Shift-CVT имеет дополнительные фиксированные передачи. Такое решение позволило добиться плавности ускорения, которую обеспечивает вариатор, при уверенных и точных ощущениях.

Помимо этого, такое применение фиксированных передач для разгона с места уменьшает необходимость задействования шкивов вариаторов и ременного механизма при движении в нижнем диапазоне передаточных чисел. Следовательно – появляется возможность выделить больше места для передаточных отношений верхнего диапазона.

Применена технология высокоскоростного переключения передач, обеспечивающая хорошую отзывчивость и точность. Эта технология, в которой задействовано мокрое многодисковое сцепление, была разработана для использования с автоматической трансмиссией, а в данном случае она обеспечивает перенаправление потока тяги с фиксированных передач на шкивы и ремень. Подобное решение позволило добиться хорошей производительности в точном соответствии с конкретными условиями движения – от плавного и экономичного до спортивно-динамичного с быстрыми переключениями передач.

Конструкция также предусматривает сохранение преимуществ вариатора, позволяющего свободно изменять передаточное отношения, при активных ускорениях симулируя переключения передач в многоступенчатой автоматической трансмиссии. Такой эффект обеспечивает чувство линейности ускорения, а повышение оборотов двигателя синхронизировано с увеличением скорости автомобиля.

Вдохновляющие технологии.

Уникальный характер UX выражается и в использовании вдохновляющих технологий в самых разных аспектах, вплоть до мельчайших деталей. Таким образом, в высочайшем качестве Lexus могут убедиться любые клиенты, в особенности те, кто впервые приобретает автомобиль премиального бренда.

Безопасность.

UX оснащается новейшей версией комплекса систем активной безопасности Lexus Safety System +, в том числе и системой предотвращения столкновений PCS (Pre-Collision System), способной распознавать пешеходов в темное время суток. Дополнительно расширены возможности радарного обнаружения: теперь в светлое время суток возможно распознавание велосипедистов – участников дорожного движения, которые достаточно часто оказываются вовлечены в ДТП . В комплекс систем Lexus Safety System +, которыми оснащается UX, также входят Lexus Co DRIVE (система оповещения о смене полосы движения и адаптивный круиз-контроль), система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) и система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны “ослепления” встречного автомобиля (AHS), а также система распознавания дорожных знаков (RSA) .

Система автоматического торможения при парковочных маневрах PSB (Parking Support Brake) определяет при маневрировании риск контакта со стационарными объектами на пути, либо факт приближения сзади другого транспортного средства. В этих случаях она автоматически ограничивает тягу, инициирует торможение и генерирует звуковые и визуальные предупреждения, помогая снизить риск столкновения или минимизировать последствия удара, если столкновение все-таки неизбежно.

Первые в мире аэродинамические элементы дизайна.

ля достижения лучших аэродинамических показателей Lexus был применен новый подход к разработке блоков задних фонарей UX, накладок колесных арок, а также – подобная концепция стала первой в мире – аэродинамически оптимального дизайна колесных дисков.

Задние фонари с аэродинамическими стабилизирующими плоскостями (Aero Stabilizing Blade Lights, ASBL) имеют специальные ребра характерного дизайна, которые помогают предотвратить завихрения воздушного потока за задней плоскостью автомобиля. Их действие вносит существенный вклад в обеспечение стабильности задней части кроссовера в поворотах и при движении при сильном боковом ветре.

Изогнутые очертания фонарей доводились самым тщательным образом, каждое изменение проверялось и оценивалось как в аэродинамической трубе, так и в ходе тестовых поездок по реальным дорогам.

Накладки колесных арок имеют плоские боковины и ступенчатую верхнюю часть, формирующую воздушный поток таким образом, чтобы снижать сопротивление качению и поддерживать стабильность движения автомобиля в поворотах, при перестроениях и при движении по прямой. Эти элементы проработаны и настроены с высочайшей точностью, чтобы добиться идеального баланса между стабилизирующими качествами и дизайном.

Впервые в мире на Lexus UX установлены алюминиевые колесные диски, имеющие специальный аэродинамический рисунок – он обеспечивает одновременно и улучшенное охлаждение тормозов, и снижение аэродинамического сопротивления. В результате компьютерного моделирования и испытаний в аэродинамической трубе удалось достичь такой формы и профиля спиц колесного диска, которые обеспечивают увеличенный поток воздуха для охлаждения тормозных дисков без ухудшения коэффициента лобового аэродинамического сопротивления (Cd).

Контроллер управления потоками воздуха системы климат-контроля с индукционной подсветкой.

Дефлекторы воздуховодов в салоне Lexus UX имеют новый контроллер, при помощи которого можно регулировать как направление воздушного потока, так и его интенсивность. При этом для подсветки контроллера использована новая беспроводная система. Благодаря сочетанию двух функций в едином органе управления, стало возможным сделать сами дефлекторы крупнее, повысить их производительность и эффективность. В каждой ручке размещен светодиодный источник света, питание которого осуществляется беспроводным способом – за счет использования электромагнитного резонанса между двумя обмотками с одинаковой частотой колебаний. В подсветке дефлекторов использован тот же дизайнерский принцип, что и в задних фонарях роскошного купе LC – для создания эффекта «парящей глубины» света применены зеркальные оптические элементы, причем толщина рефлектора составляет всего 3 мм.

Версия UX F SPORT.

Версии Lexus UX F SPORT имеют эксклюзивные дизайнерские решения, подчеркивающие низкие и широкие формы автомобиля, обещающие спортивную динамику и удовольствие в движении. При взгляде на автомобиль спереди эксклюзивный рисунок решетки радиатора однозначно говорит о принадлежности к семейству моделей F SPORT. Дополнительный эффект создают крупные обрамления противотуманных фар с хромированными молдингами в фирменной L-стилистике и отделкой, повторяющей характерный узор решетки радиатора F SPORT.

Сзади такие автомобили отличаются эксклюзивным дизайном бампера с хромированными элементами – за счет этого подчеркивается безопасность и спортивный характер. Черный орнамент, нанесенный на передних и задних накладках, создает единство образа, а спортивность автомобиля акцентируется эксклюзивными вариантами дизайна 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

К эксклюзивным решениям в салоне F SPORT относятся спортивные сиденья, имеющие улучшенную поддержку за счет применения технологии цельного вспенивания, восьмидюймовый цветной TFT-дисплей на панели приборов с подвижным центральным кольцом. Рулевое колесо F SPORT имеет рифленую кожаную отделку (такую же имеет и рукоятка селектора трансмиссии), установлены спортивные алюминиевые педали и подставка для отдыха левой ноги.

Дополнительные преимущества версии F SPORT обеспечивает эксклюзивная настройка подвески (изменены характеристики как пружин, так и стабилизаторов поперечной устойчивости) и более производительные задние амортизаторы, делающие автомобиль еще стабильнее и отзывчивее в управлении. Доступна и специально адаптированная для UX версия новой адаптивной регулируемой подвески AVS (Adaptive Variable Suspension), которая устанавливается на роскошное флагманское купе Lexus LC. Такая подвеска обеспечивает максимально точную степень жесткости, чтобы управляемость автомобиля была интересной и захватывающей, при этом без ущерба ездовому комфорту. На прямых задаются более мягкие настройки амортизаторов, а при поворотах или перестроениях – жесткость увеличивается, обеспечивая стабильность и минимальные крены. Если автомобиль оснащен AVS, ее функционирование имеет непосредственную связь с режимом Sport S+ системы выбора режимов движения Drive Mode Select.

Дополнительные ощущения для водителя создает система активного управления звуком ASC (Active Sound Control), формирующая такую звуковую обратную связь, которая напоминает звуки при переключениях передач вверх или вниз на автоматической трансмиссии с фиксированными передачами. Еще одна дополнительная функция – система звукового взаимодействия SID (Sonic Interaction Design) – в режиме Sport S+ перенастраивает звук автомобиля особым образом (S+ Sound). Данная функция, при желании, может быть отключена через выключатель системы ASC.