Ford Bronco

Bronco – так в США, Канаде и северной Мексике называют дикую или плохо объезженную лошадь.

Ford Bronco это рамный внедорожник, который производился компанией Ford с 1965 по 1996 год. Имеет 5 поколений, которые выпускались в 1965-77, 1978-79, 1980-86, 1987-91 и 1991-96 годах.

Первое поколение Bronco было представлено в качестве конкурента компактным внедорожникам Jeep CJ-5 и International Harvester Scout. Автомобиль имел собственное шасси, комплектовался двигателями R6 или V8 объемом от 2,8 до 4,9 литра мощностью от 107 до 205 лошадиных сил, автоматической или механической коробками передач.

Автомобиль предлагался покупателям с тремя видами кузовов: 3-х дверный закрытый, пикап и родстер. Базовая цена автомобиля в переводе на современные цены составляла немногим более 17000 долларов США. Первоначально Bronco хорошо продавался, но к середине 70-х продажи упали.

С 1965 по начало 70-х годов команда Ford Bronco участвовала в спортивных соревнованиях – гонках по бездорожью на длинные дистанции, оставив тем самым свое наследие в спортивной истории и ряд интересных автомобилей.

После падения спроса на Bronco производителем была полностью пересмотрена концепция автомобиля. Последующие четыре поколения Bronco были полноразмерными внедорожниками, конкурирующими с Chevrolet K5 Blazer и Dodge Ramcharger. Автомобили базировались на шасси пикапа Ford F-Series (F-100, позже F-150). Все Бронко имели полный привод, снабжались двигателями 5,8 и 6,6 литра мощностью 156-158 лошадиных сил и механической или автоматической коробкой передач.

Третье поколение Ford Bronco увидело свет в 1980 году и выпускалось до 1986 года. Автомобиль получил широкую гамму двигателей объемом от 4,9 до 5,8 литра мощностью от 156 до 210 лошадиных сил. Кроме США эти автомобили с 1981 по 1987 год выпускались в Австралии.

На мотор-шоу в Чикаго в 1981 году был представлен концепт Ford Bronco Montana Lobo. Кроме футуристического внешнего вида автомобиль имел выдвижную грузовую платформу со специальными встроенными отсеками для хранения мелких предметов, цифровую приборную панель и вентилируемые сиденья.

В период с 1983 по 1990 год компанией Ford выпускалась модель Bronco II. Автомобиль относился к классу компактных внедорожников, был меньше Bronco и базировался на ходовой Ford Ranger.

В 1987 году на свет появилось четвертое поколение Bronco. Дизайн автомобиля упростился благодаря новой решетке и фарам, набор двигателей остался прежним, появилась 5-ти ступенчатая механическая коробка передач, изменился салон. Рулевую колонку теперь водитель теперь мог регулировать под себя. Появилась ABS.

В 1988 году на мотор-шоу в Чикаго был представлен концепт Ford Bronco DM-1. С Bronco его роднит разве, что название потому, что концепт был построен на шасси Ford Escort. Однако он имел полный привод, цифровую приборную панель и раннюю версию бортовой навигационной системы на основе GPS. Удобные передние сиденья можно было регулировать в разных направлениях и плоскостях, а задний диван был полностью складным для увеличения грузового отсека.

Пятое поколение Bronco стартовало в 1992 году. Автомобиль получил новый, более агрессивный дизайн передней части и бамперов, возможность установки кожаного салона в дорогих версиях. Двигатели использовались от предыдущих моделей, но мощность 5,8 литрового мотора была увеличена до 240 лошадиных сил.

Автомобиль засветился в громком деле О. Дж. Симпсона – актера и игрока Национальной футбольной лиги США, обвинявшегося в убийстве свой жены и её друга в 1994 году. Погоня за преступником на белом Bronco, в которой приняли участие 9 вертолетов и 20 полицейских машин, транслировалась в прямом эфире в новостях и побила все рекорды того года по количеству телезрителей.

В 1996 году Ford Bronco был снят с производства. С 1997 года на конвейере его сменил Ford Expedition, 5-ти дверный внедорожник на базе F-150.

Позже, в 2004 году, Ford представлял публике концепт Bronco, но тогда он так и остался концептом. Концепт мелькнул в фильме “Рэмпейдж” 2018 года с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Так же в последующие годы интересные идеи от различных авторов попадались в сети интернет.

В 2017 году Ford объявил о возобновлении выпуска Ford Bronco в качестве среднеразмерного внедорожника (производного от Ford Ranger) в качестве модели 2021 года.

В солнечной калифорнии базируется компания ICON, специализирующаяся на возрождении старых моделей Toyota Land Cruiser и Ford Bronco первого поколения. Под стандартным кузовом классического автомобиля скрываются совершенно новая новая ходовая и 5-литровый V8 от современного Mustang GT, мощностью свыше 400 лошадиных сил и крутящим моментом 540 Нм. С таким мотором ICON Bronco даже если он не обгонит серьезные суперкары на прямой, то легко распугает их своим ревом. Базовый ICON Bronco стоит около 180 000 долларов США. В год выпускается всего 7 машин.