Новый Lada Largus: старт производства

Новый Lada Largus: старт производства
04 февраля 17:21 2021

На АВТОВАЗе стартовало серийное производство обновлённого семейства LADA Largus

Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Новый LADA Largus преобразился внешне, получив дизайн экстерьера и интерьера в современном стиле LADA. У автомобиля оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала – все это формирует солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий.

Значительная доля изменений направлена на повышение комфорта и функциональности автомобиля. LADA Largus получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций, актуальных как в дальних, так и в повседневных поездках.

Lada Largus

О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus будет объявлено дополнительно.

Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Сегодня LADA Largus входит в ТОП-10 автомобилей на российском рынке; это единственный в своем классе семиместный автомобиль. Модели семейства LADA Largus 7 раз получали премию «Автомобиль года в России».

Lada Largus

К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus. Автомобиль с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для «Скорой помощи», социального такси и специальных служб).

На тему:
  Article "tagged" as:
LadaLargusАВТОВАЗ
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Hyundai представит новый этап концепции STYLE SET FREE во Франкфурте 2019

Hyundai представит новый этап концепции STYLE SET FREE во Франкфурте 2019 0

Проект Jaguar Land Rover позволит беспилотным автомобилям снизить риск укачивания пассажиров

Проект Jaguar Land Rover позволит беспилотным автомобилям снизить риск укачивания пассажиров 0

Выбран лучший автомобиль в мире

Выбран лучший автомобиль в мире 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.