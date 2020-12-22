Volkswagen Transporter поколения T6.1 удостоен золотой медали Euro NCAP как самый безопасный фургон

Volkswagen Transporter поколения T6.1 удостоен золотой медали Euro NCAP как самый безопасный фургон
22 декабря 14:11 2020

Эксперты комитета Euro NCAP, в состав которого входят представители министерств транспорта стран Европы, автомобильных клубов, ассоциаций страховщиков и научно-исследовательских институтов, оценили безопасность 19 легких коммерческих автомобилей

В ходе испытаний основное внимание уделялось наличию систем активной безопасности и эффективности их работы. Transporter 6.1 марки Volkswagen Коммерческие автомобили получил наивысшую оценку среди всех участников и был удостоен золотой медали Euro NCAP.

Высокий рост онлайн-продаж привел к увеличению спроса на услуги доставки, в результате чего на дорогах становится все больше фургонов. В таких условиях оценка доступности и эффективности вспомогательных систем, предлагаемых для фургонов категорий В и C/D с разрешенной
максимальной массой не более 3,5 тонн, от ассоциации NCAP приобретает еще большую актуальность.

После проведения всесторонних испытаний представители Euro NCAP пришли к заключению, что Transporter 6.1 марки Volkswagen Коммерческие автомобили показал лучший результат среди всех участников:

«Модель Transporter предлагает клиентам широчайший спектр эффективных систем для обеспечения безопасности и по итогам испытаний Euro NCAP награждается золотой медалью. На 2021 год Transporter задал новые стандарты для коммерческих фургонов».

Для модельного ряда поколения T6.1 доступен широкий ассортимент вспомогательных систем. Среди них — многочисленные ассистенты для
обеспечения безопасности и помощи водителю, отвечающие потребностям клиентов: от ассистента движения по полосе Lane Assist и системы контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения в городских условиях до адаптивного круиз-контроля с ограничителем скорости.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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