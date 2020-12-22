Volkswagen Transporter поколения T6.1 удостоен золотой медали Euro NCAP как самый безопасный фургон

\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 Euro NCAP, \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0443\u0431\u043e\u0432, \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u043e\u0432, \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c 19 \u043b\u0435\u0433\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b. Transporter 6.1 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u0430\u0438\u0432\u044b\u0441\u0448\u0443\u044e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0431\u044b\u043b \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435\u043d \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u0438 Euro NCAP. \u0412\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u043a \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438, \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u0432. \u0412 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0439 \u0412 \u0438 C\/D \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 3,5 \u0442\u043e\u043d\u043d, \u043e\u0442 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u0438 NCAP \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 Euro NCAP \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u043a \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0447\u0442\u043e Transporter 6.1 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432: \u00ab\u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c Transporter \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0448\u0438\u0440\u043e\u0447\u0430\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0440 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u0439 Euro NCAP \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c\u044e. \u041d\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434 Transporter \u0437\u0430\u0434\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u0432\u00bb. \u0414\u043b\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f T6.1 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043d\u0438\u0445 \u2014 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0441\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e, \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432: \u043e\u0442 \u0430\u0441\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u0435 Lane Assist \u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438 Front Assist \u0441 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0430\u0432\u0430\u0440\u0438\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0443\u0438\u0437-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0441 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438.