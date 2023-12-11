Расширение производственных мощностей в рамках стратегии технологической независимости: Ключевые шаги концерна «Телематика»

Концерн «Телематика» расширяет свои производственные мощности и запускает новую индустриальную базу для изготовления радиоэлектронных устройств и программно-аппаратных комплексов. Новый завод будет производить всю линейку оборудования компании, включающую более 20 различных электронных устройств, а также заниматься контрактной сборкой радиоэлектроники и аппаратуры, используемых в интеллектуальных транспортных системах.

Этот шаг позволит увеличить объем выпуска отечественного оборудования для интеллектуальных транспортных систем на 250%, приближая перспективы «умных дорог». На новом заводе будут изготавливаться бортовые устройства, электронные навигационные системы, программно-аппаратные комплексы на базе RFID, обеспечивающие автоматическую идентификацию объектов, а также оборудование для поддержки технологии подключенного транспорта V2X, созданное специалистами концерна.

Эти интеллектуальные устройства играют ключевую роль в комплексной системе «умная дорога». Новая база обладает высокими технологическими возможностями, включая работу с крупногабаритными изделиями, такими как контейнеры с телематическим оборудованием и кабельными сборками длиной более 50 метров. Линия автоматического монтажа позволяет собирать электронные модули из самых мелких компонентов с высокой скоростью.

Это расширение производственных мощностей позволит достигнуть объема до 300 тысяч электронных устройств в месяц. Новая линия технологического оборудования способна изготавливать более 500 печатных плат в час при средней инструментальной скорости нанесения в 140 тысяч компонентов за час, что существенно превосходит максимальный объем на линиях предыдущего поколения, который составлял до 200 плат в час.

На новой площадке предполагается установить линии для контрактного производства радиоэлектроники и оборудования, включая те, что будут задействованы в реализации проекта М12 Москва – Нижний Новгород — Казань, который включает строительство платной скоростной магистрали и будет частью транспортного коридора «Запад-Восток». В перспективе это место может стать ключевым техническим центром для новых поколений «умных дорог» и автономного транспорта.

«Создание независимости от импорта имеет критическое значение для сегмента радиоэлектроники, и мы прикладываем все усилия для локализации производства необходимых компонентов и современного оборудования в России. Запуск нового завода позволит увеличить объем производимой продукции на 250%. Мы уже разрабатываем планы для дальнейшего расширения и рассматриваем возможность создания на прилегающей территории площадки площадью 1 га для производства оборудования для российского автономного грузового транспорта, а также для организации дополнительного полигона для тестирования технологий концерна» генеральный директор концерна «Телематика» Алексей Нащекин

Эта новая площадка является частью завода «М-Телематика» (концерн «Телематика») и размещена в городе Раменское Московской области. Завод будет заниматься всем производственным циклом: от производства до упаковки, отгрузки оборудования заказчикам и последующего гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Запуск новой площадки концерна «Телематика» будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны. Независимость от зарубежных поставщиков IT-продуктов, оборудования и компонентов стоит в числе ключевых задач для России. Ведь автономность обеспечивает избежание воздействия внешних факторов и, следовательно, гарантирует бесперебойную работу экономических процессов в стране.