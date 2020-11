Škoda объявляет старт продаж новой Octavia и дни открытых дверей в дилерских центрах

Škoda объявляет официальный старт продаж абсолютно новой Škoda Octavia

Легендарная модель выделяется эмоциональным дизайном, высокотехнологичными решениями и современной концепцией интерьера. В четвертом поколении «сердце» чешского бренда предлагается российским покупателям в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. На старте продаж в России доступен двигатель 1.4 TSI/150 л.с. стоимостью от 1 409 000 руб. Познакомиться с OCTAVIA можно будет в дилерских центрах ŠKODA c 5 декабря 2020 года.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «В октябре мы запустили производство новой ŠKODA OCTAVIA, и уже сейчас с конвейера завода сошли первые экземпляры модели. Она воплощает в себе все преимущества, заложенные в ДНК ŠKODA: безопасность, вместительность, простор и технологичность. Уверены, что наши клиенты и их семьи по достоинству оценят OCTAVIA четвертого поколения, придя в салоны дилерских центров на дни открытых дверей».

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA теперь доступна российским покупателям в салонах официальных дилеров. С 5 декабря 2020 года в дилерских центрах ŠKODA пройдут дни открытых дверей, где гости смогут ближе познакомиться с долгожданной моделью, получить ответы на интересующие вопросы об автомобиле, а также пройти тест-драйв всей семьей. На официальных онлайн-ресурсах марки и ее дилерской сети уже сейчас для всех клиентов доступна серия уникальныхвидеообзоров модели, а теперь поклонники марки смогут лично узнать обо всех ее преимуществах и получить полную информацию об автомобиле «из первых уст». ŠKODA позаботится о безопасности и комфорте всех посетителей дилерских центров благодаря программе ŠKODA ЗАБОТИТСЯ, в которую входит соблюдение всех необходимых мер предосторожности для защиты клиентов и сотрудников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Российская премьера абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA состоялась в сентябре. Сборка автомобиля по методу полного цикла (СКD) осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде и отвечает высоким мировым стандартам. Стандартное оснащение модели, которая по праву считается «сердцем» чешского бренда, стало значительно богаче, чем прежде. Лифтбек доступен в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы.

Впервые стандартная комплектация Active Plus включает в себя светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные фонари, а также двухспицевое рулевое колесо с клавишами, которые позволяют, не отвлекаясь от дороги, управлять медиасистемой, штатной навигацией, подключённым мобильным телефоном и электронными ассистентами.

В комплектацию Ambition Plus среди прочего входят светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки с функцией автоторможения, двухзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным режимом Air Care, а также функция SmartLink, позволяющая подключить смартфоны по Wi-Fi.

Комплектация Style Plus с первого взгляда выделяется хромированной накладкой в нижней части решетки радиатора, проекцией логотипа марки на землю при открытых передних дверях, а также светодиодными фонарями с динамическими указателями поворота. Инновационные мультимедийные возможности и новые системы помощи водителю обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров.

На старте продаж покупателям предложена версия с двигателем 1.4 TSI/ 150 л.с. в сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 227 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с, расход топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км)

или с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 223 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,0 с, расход топлива в смешанном цикле 5,5 л/100 км). Благодаря технологиям непосредственного впрыска топлива и турбонаддува, мотор 1.4 TSI порадует владельцев отличной динамикой автомобиля и удивительно низким расходом топлива: в сочетании с автоматической коробкой передач это всего 5,5 л / 100 км.

Цены на модель начинаются от 1 409 000 руб. в комплектации Active Plus, от 1 499 000 руб. в комплектации Ambition Plus и от 1 700 000 руб. в комплектации StylePlus.