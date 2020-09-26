Изменение по двигателю Land Rover Defender для российского рынка

Изменение по двигателю Land Rover Defender для российского рынка
26 сентября 21:11 2020

Jaguar Land Rover Россия в процессе сертификации нового Land Rover Defender приняла решение, что дизельный двигатель D250, дефорсированный до 249 л.с., на российском рынке будет представлен без технологии мягкого гибрида MHEV

Силовая установка отличается улучшенной реакцией на работу акселератором, более высоким крутящим моментом и меньшим потреблением топлива, обеспечивая легкое и уверенное управление, как на дороге, так и на бездорожье.

Новый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Ingenium D250 дополняет четырехцилиндровый дизельный двигатель D200 с максимальной мощностью 200 л. с. и бензиновый P400 с технологией мягкого гибрида MHEV, развивающий 400 л. с.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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