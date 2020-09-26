Изменение по двигателю Land Rover Defender для российского рынка

Jaguar Land Rover\u00a0\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u00a0Land Rover Defender\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u00a0D250, \u0434\u0435\u0444\u043e\u0440\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e 249 \u043b.\u0441., \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u043c\u044f\u0433\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u0430\u00a0MHEV \u0421\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u043c \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043c \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0435 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u044c\u0435. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u00a0Ingenium D250 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435\u0445\u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u00a0D200 \u0441 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 200 \u043b. \u0441. \u0438 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439\u00a0P400 \u0441 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0435\u0439 \u043c\u044f\u0433\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u0430\u00a0MHEV, \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 400 \u043b. \u0441.