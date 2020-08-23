Каждый третий владелец Suzuki вновь выбирает автомобиль этого бренда

Каждый третий владелец Suzuki вновь выбирает автомобиль этого бренда
23 августа 11:11 2020

Согласно официальным данным продаж 30% клиентов при покупке нового автомобиля Suzuki сдают в трейд-ин модель той же марки

Компания Suzuki провела опрос среди поклонников марки на своей странице в одной из социальных сетей на тему, сколько автомобилей Suzuki было у них во владении за все время.

Аналогичные данные показал и соцопрос. В нем приняло участие 1 647 пользователей. Так, 30% опрошенных ответили, что владели двумя или более автомобилями японской марки. Из них 9,5% респондентов имели во владении пять и более автомобилей Suzuki, 17,5% – два автомобиля Suzuki, 3,5% опрошенных – 3-4 автомобиля этого бренда.

Ранее в июле компания Suzuki отчиталась о растущих третий месяц подряд продажах. В июле был реализован 651 автомобиль, что на 8% превышает показатели июня 2020 и также на 8% – результаты за аналогичный месяц прошлого года. При этом за 7 месяцев 2020 было реализовано 3 834 автомобиля (+15% к аналогичному периоду 2019 года).

«Лояльность клиентов марки Suzuki является для нас высшей ценностью. Это результат деятельности корпорации с вековой историей, которым мы гордимся, и в тоже время, это большая ответственность перед поклонниками бренда», – отметил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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