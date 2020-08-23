Каждый третий владелец Suzuki вновь выбирает автомобиль этого бренда

\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 30% \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f Suzuki \u0441\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0439\u0434-\u0438\u043d \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Suzuki \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u043e\u043a\u043b\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0442\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0443, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Suzuki \u0431\u044b\u043b\u043e \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u0410\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0438 \u0441\u043e\u0446\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441. \u0412 \u043d\u0435\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u043e \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 1 647 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0422\u0430\u043a, 30% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0443\u043c\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c\u0438 \u044f\u043f\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438. \u0418\u0437 \u043d\u0438\u0445 9,5% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438\u043c\u0435\u043b\u0438 \u0432\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u044f\u0442\u044c \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Suzuki, 17,5% - \u0434\u0432\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f Suzuki, 3,5% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u2013 3-4 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u0420\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0432 \u0438\u044e\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Suzuki \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445. \u0412 \u0438\u044e\u043b\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d 651 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 8% \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u044e\u043d\u044f 2020 \u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 8% - \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430 7 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 2020 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 3 834 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f (+15% \u043a \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0443 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430). \u00ab\u041b\u043e\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Suzuki \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441 \u0432\u044b\u0441\u0448\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. \u042d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0432\u0435\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043c\u044b \u0433\u043e\u0440\u0434\u0438\u043c\u0441\u044f, \u0438 \u0432 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u043a\u043b\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb, - \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041e\u041e\u041e \u00ab\u0421\u0423\u0417\u0423\u041a\u0418 \u041c\u041e\u0422\u041e\u0420 \u0420\u0423\u0421\u00bb \u0433-\u043d \u0422\u0430\u043a\u0430\u0445\u0430\u0441\u0438 \u042e\u0442\u0430.