В продаже появился Mercedes-Benz CL600 легендарного Майкла Джордана

В продаже появился Mercedes-Benz CL600 легендарного Майкла Джордана
17 августа 13:11 2020

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выставил на продажу черное купе Mercedes-Benz CL600 C140 в тюнинге Lorinser

Как сообщает Drom.ru объявление опубликовал автоклуб Беверли-Хиллза (штат Калифорния, США). 

Машина выпущена в 1996-м, за 24 года на ней проехали 252 667 километров. Под капотом установлен атмосферный 6,0-литровый V12 мощностью 400 л.с., кузов покрашен в темный оттенок Green Black Metallic. Внешне купе еще выделяется обвесом от тюнинг-ателье Lorinser, колесными дисками R18 и сдвоенной выпускной системой.

Стоит отметить, что именно эта машина появилась в документальном сериале «Последний танец», посвященном Майклу Джордану и его команде «Чикаго Буллс».

Представители автоклуба готовы предоставить все необходимые документы, свидетельствующие, что этим автомобилем действительно владел Джордан. Торги за машину закончатся 23 августа, оценочная стоимость ее составляет $100 000 (=7 340 000 рублей).

Mercedes-Benz S600 С140 Майкла Джордана

Купе Mercedes-Benz CL-Class третьего поколения выпускали с 1992 по 1998 год. Всего выпущено 26 022 автомобиля с этим типом кузова, седаны W140 были куда популярнее — их тираж составил 406 710 экземпляров.

Mercedes-Benz S600 С140 Майкла Джордана

Список главных спортивных достижений Майкла Джордана выглядит следующим образом:

  • Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992)
  • Шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
  • Шестикратный MVP финала НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
  • Пятикратный MVP НБА
  • Трехкратный MVP Матча всех звезд (НБА) (1988, 1996, 1998)
  • Самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА (1987—1993, 1996—1998)

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AMSRUS
AMSRUS

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