В продаже появился Mercedes-Benz CL600 легендарного Майкла Джордана

\u041b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0441\u043a\u0435\u0442\u0431\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442 \u041c\u0430\u0439\u043a\u043b \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0435 Mercedes-Benz CL600 C140 \u0432 \u0442\u044e\u043d\u0438\u043d\u0433\u0435 Lorinser \u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 Drom.ru \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u043b\u0443\u0431 \u0411\u0435\u0432\u0435\u0440\u043b\u0438-\u0425\u0438\u043b\u043b\u0437\u0430 (\u0448\u0442\u0430\u0442 \u041a\u0430\u043b\u0438\u0444\u043e\u0440\u043d\u0438\u044f, \u0421\u0428\u0410). \u041c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u0430 \u0432 1996-\u043c, \u0437\u0430 24 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0445\u0430\u043b\u0438 252 667 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432. \u041f\u043e\u0434 \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 6,0-\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 V12 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 400 \u043b.\u0441., \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0430\u0448\u0435\u043d \u0432 \u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0442\u0435\u043d\u043e\u043a Green Black Metallic. \u0412\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0432\u0435\u0441\u043e\u043c \u043e\u0442 \u0442\u044e\u043d\u0438\u043d\u0433-\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0435 Lorinser, \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 R18 \u0438 \u0441\u0434\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439. \u0421\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0435 \u00ab\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0430\u043d\u0435\u0446\u00bb, \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u041c\u0430\u0439\u043a\u043b\u0443 \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d\u0443 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 \u00ab\u0427\u0438\u043a\u0430\u0433\u043e \u0411\u0443\u043b\u043b\u0441\u00bb. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u043b\u0443\u0431\u0430 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0441\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d. \u0422\u043e\u0440\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0442\u0441\u044f 23 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0446\u0435\u043d\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0435\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 $100 000 (7 340 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439). \u041a\u0443\u043f\u0435 Mercedes-Benz CL-Class \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0441 1992 \u043f\u043e 1998 \u0433\u043e\u0434. \u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043e 26 022 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430, \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u044b W140 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u0435\u0435 \u2014 \u0438\u0445 \u0442\u0438\u0440\u0430\u0436 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 406 710 \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440\u043e\u0432. \u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041c\u0430\u0439\u043a\u043b\u0430 \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c: \u0414\u0432\u0443\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d (1984, 1992)\u0428\u0435\u0441\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d \u041d\u0411\u0410 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)\u0428\u0435\u0441\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 MVP \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u041d\u0411\u0410 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)\u041f\u044f\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 MVP \u041d\u0411\u0410\u0422\u0440\u0435\u0445\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 MVP \u041c\u0430\u0442\u0447\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434 (\u041d\u0411\u0410) (1988, 1996, 1998)\u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u041d\u0411\u0410 (1987\u20141993, 1996\u20141998)