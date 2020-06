Jeep и футбольный клуб «Ювентус» возобновляют сотрудничество

За рулем внедорожника Jeep всегда хочется говорить о новых возможностях

Более чем за 75 лет существования компания Jeep создала линейку особенных автомобилей, славящихся способностью преодолевать бездорожье и ставших ярким символом стремления к свободе. Более того, параллельно с развитием внедорожных характеристик компания постоянно совершенствует показатели управляемости и возможности подключения, благодаря которым каждая поездка по городу проходит в бескомпромиссном комфорте. А в 2020 году, предлагая первые модели Jeep Renegade и Compass 4xe с технологией гибридного привода plug-in, Jeep начинает новое для себя путешествие в мир электрической мобильности.

Это путешествие полностью соответствует заявлению «Go Anywhere, Do Anything» («Путешествуй куда-угодно, делай что хочешь») и подчеркивает способность компании расширять границы возможного.

Приверженность таким ценностям и нацеленность на успех при решении любых — простых и сложных задач легли в основу партнерства, объединившего Jeep и «Ювентус» на восемь сезонов. И 2020 год не стал исключением, несмотря на отмену всех спортивных мероприятий.

Летом 2020 года пришло время вернуться к прежним традициям и показать, что спорт и автомобили – единое целое. Лейтмотивом возобновления партнерства Jeep и «Ювентус» стал слоган Keep Jeep and Restart, побуждающий игроков и фанатов в период снятия и облегчения режима изоляции не изменять своим пристрастиям, и всегда искать новые пути для движения вперед.

Для поддержки этого слогана в социальных сетях будет запущена кампания под лозунгом «Warm up! The new Jeep® 4xe is ready to take the field» («Разминка! На поле выходит новый Jeep® 4xe»). В представленном ролике яркий свет фар Jeep Renegade сменяется огнями домашнего стадиона команды «Ювентус» — «Альянц Стадиум» в Турине.

Начиная с сезона 2012/2013, когда Jeep стал официальным спонсором клуба, «Ювентус» завоевал на этом поле 15 наград, включая Чемпионат Италии по футболу (Серия А), Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Первая игра возобновленного сезона в рамках полуфинала Кубка Италии пройдет на домашнем поле команды. 12 июня «Ювентус» сыграл ответный матч с «Миланом» и вышел в пятый раз за шесть лет в финал Кубка Италии, где команда втретится с Наполи. Финал Кубка пройдет 17 июня на Олимпийском стадионе в Риме, на котором два сезона назад легендарная команда с логотипом Jeep на черно-белых футболках, демонстрируя невероятную страсть к победе и умение преодолевать любые преграды, в четвертый раз подряд стала обладателем заветного трофея.