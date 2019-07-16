Концерн Daimler планирует прекратить производство пикапа Mercedes X-класса

После убыточного второго квартала концерн Daimler ищет способы сократить расходы, и одной из первых жертв станет пикап Mercedes X-класса

Пока это неофициальная информация, которую сообщило европейское издание Automotive News со ссылкой на источники внутри компании, однако вероятность такого развития событий высока.

X-класс оказался слишком дорогим: в Германии цены начинаются с 37300 евро, а в России за него просят минимум 3,1 млн рублей, причем базовая комплектация не по-мерседесовски скромная. Немудрено, что спрос оказался ниже расчетного: в прошлом году на рынках Европы, СНГ, Австралии и Африки продано лишь 16700 машин. Из них на Россию, по данным ГИБДД, пришлось только 313 экземпляров.

Икс-классу не помогло даже техническое родство с пикапом Nissan Navara, позволившее сократить расходы на разработку и подготовку производства: модель приносит Даймлеру лишь убытки. А в начале года бывший глава концерна Дитер Цетше отменил план выпуска X-класса на заводе Renault в Аргентине, так что единственной производственной площадкой осталось испанское предприятие Nissan.

Как тут не вспомнить недавнее заявление главы отдела разработок BMW Клауса Фролиха, объяснившего отказ компании от разработки собственного премиум-пикапа: если у Мерседеса не получится продавать по всему миру более четырех тысяч X-классов в месяц, перспектив в этой нише рынка нет. Судя по всему, конвейерная жизнь пикапа Mercedes X-класса близка к завершению.

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