Празднования Lamborghini на фестивале Monterey Car Week 2019

Automobili Lamborghini отпраздновала участие в фестивале Monterey Car Week презентацией нескольких суперкаров на новой вилле Lamborghini Lounge Monterey, откуда открывался великолепный вид на площадку конкурса элегантности Concours d’Elegance в Пеббл-Бич.

Итальянская вилла открыла свои двери для клиентов, VIP-персон и друзей марки, погрузив их в иммерсивный мир Lamborghini. Гости побывали в зоне персонализации Ad Personam, вживую увидели процесс создания скетчей дизайнерами студии Lamborghini Centro Stile, а также насладились многообразием изысканных итальянских блюд. Помимо демонстрации модельного ряда марки, включающего новые Huracán EVO и EVO Spyder с системой управления динамикой автомобиля с алгоритмом прогнозирования, в особняке Lounge Monterey проходили частные презентации особых версий суперкаров.

«Мы в Lamborghini создаем будущее и новые впечатления на стыке роскоши, технологий и дизайна, — заявил Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini. — Несомненно, в этом году фестиваль Monterey Car Week имеет особое значение для нас. Недавно мы установили рекорд продаж, представили суперспорткар Aventador SVJ Roadster, отпраздновали многочисленные победы в гонках и запустили яркие креативные коллаборации. Пеббл-Бич является идеальной платформой для празднования столь значимых событий автомобильного мира».

Для Lamborghini фестиваль начался с презентации эксклюзивной модели Aventador S, созданной совместно с американским художником Скайлером Греем (Skyler Grey), одним из самых молодых и влиятельных представителей направления стрит-арт в мире. Данная модель станет первым суперкаром Lamborghini, сертифицированным по технологии блокчейн.

В Калифорнии на мотоциклетном ралли The Quail Motorsports Gathering компания также впервые представила Aventador SVJ 63 Roadster, закрепивший лидирующие позиции на рынке суперкаров. Данная модель с монококом из углеволокна будет выпущена ограниченной серией в 63 экземпляра, приуроченной к 1963 году основания Lamborghini.

Кроме того, Lamborghini презентовала специальную ливрею в честь недавних побед в гонке «36 часов Флориды». Huracán EVO GT Celebration — дань уважения невероятному Huracán GT3 EVO, победителю двух сезонов гонок «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга». Дизайн спорткара вдохновлен ливреей команды GRT Grasser Racing Team, которая вместе с командой Paul Miller Racing обеспечила Lamborghini четыре победы. Отличительная особенность ливреи — сочетание зеленого Verde Egeria и оранжевого Arancio Aten цветов. Подразделение Lamborghini Ad Personam в сотрудничестве с дизайнерским центром Centro Stile создали три цвета кузова, которые можно сочетать с тремя другими оттенками и получить девять комбинаций. Lamborghini — первая итальянская марка, которая два года подряд одерживала победу в классической гонке в Себринге и марафоне «24 часа Дайтоны».

На конкурсе элегантности Concours d’Elegance в Пеббл-Бич состоялась презентация суперкаров Lamborghini Miura. Классические суперкары были представлены в отдельном классе. Уникальная модель с центральным расположением двигателя V12 укрепила позиции марки и стала новым эталоном в сегменте суперкаров, омологированных для городских дорог. Главный приз получил Lamborghini Miura P400 SV 1972 года выпуска, признанный лучшим в своем классе. Суперкар был полностью восстановлен в 2018 году подразделением Lamborghini Polo Storico. Он является одним из 150 выпущенных экземпляров Miura SV и принадлежит легендарному пилоту, руководителю команды Ferrari в классе «Формула-1» и президенту FIA Жану Тодту (Jean Todt).