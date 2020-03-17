Suzuki заменит щетки стеклоочистителя по специальной цене

\u0421\u0443\u0437\u0443\u043a\u0438 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0449\u0435\u0442\u043e\u043a \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435\r\n\u0421 15 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 Suzuki \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0449\u0435\u0442\u043e\u043a \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442 \u0438\u0437 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0449\u0435\u0442\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442 1 590 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439.\r\n\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u043a \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0430\u043c, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043e\u043a \u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u043c\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0447\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u0430, \u0442\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u044f \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c.\r\n\r\n\u0410\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Vitara\/Vitara S, SX4, SX4 Classic, Grand Vitara, Swift, Jimny (\u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435).