Suzuki заменит щетки стеклоочистителя по специальной цене

Suzuki заменит щетки стеклоочистителя по специальной цене
17 марта 14:11 2020

Сузуки объявляет о начале акции по замене щеток стеклоочистителя по специальной цене

С 15 марта во всех официальных дилерских центрах Suzuki действует сервисное предложение по замене щеток стеклоочистителя. Клиенты смогут приобрести комплект из двух или трех оригинальных щеток на выбор по цене от 1 590 рублей, включая стоимость работ и запасных частей.

Также в рамках сервисного предложения, все клиенты, обратившиеся к официальным дилерам, получат в подарок летний концентрат для стеклоомывателя. Средство прекрасно очищает стекла, тем самым улучшая обзорность и повышая комфортность управления автомобилем.

Suzuki Jimny 2019 1 августа презентация в РоссииАкция действительна для моделей Vitara/Vitara S, SX4, SX4 Classic, Grand Vitara, Swift, Jimny (включая новое поколение).

На тему:

  Article "tagged" as:
Suzuki
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый Tiguan и California представлены на Volkswagen Festival

Новый Tiguan и California представлены на Volkswagen Festival 0

Ожидаемые автопремьеры осени в России

Ожидаемые автопремьеры осени в России 0

Первый и последний серийный автомобиль из Новой Зеландии: тест ЗР

Первый и последний серийный автомобиль из Новой Зеландии: тест ЗР

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.