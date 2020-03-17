Automobili Lamborghini усиливает меры по борьбе с пандемией коронавируса

Automobili Lamborghini усиливает меры по борьбе с пандемией коронавируса
17 марта 17:11 2020

Automobili Lamborghini усиливает меры по борьбе с пандемией коронавируса в соответствии с правительственными распоряжениями и закрывает объекты в Сант-Агата-Болоньезе до 25 марта 2020 года

Стефано Доменикали, председатель правления и исполнительный директор марки Automobili Lamborghini, отмечает:

«Эта мера обусловлена высокой социальной ответственностью и заботой о наших сотрудниках в чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса как в Италии, так и за ее пределами. Мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы в случае необходимости гибко и своевременно отреагировать на изменения вместе с сотрудниками и в подходящий момент возобновить работу с удвоенной энергией».

Automobili Lamborghini Роботизированная склейка стекла

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Lamborghiniзакрытие заводакоронавирус
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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