Automobili Lamborghini усиливает меры по борьбе с пандемией коронавируса

Automobili Lamborghini \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u043e \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0435 \u0441 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u044b \u0432 \u0421\u0430\u043d\u0442-\u0410\u0433\u0430\u0442\u0430-\u0411\u043e\u043b\u043e\u043d\u044c\u0435\u0437\u0435 \u0434\u043e 25 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430\r\n\u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d\u043e \u0414\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Automobili Lamborghini, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442:\r\n\u00ab\u042d\u0442\u0430 \u043c\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0439 \u043e \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0432 \u0447\u0440\u0435\u0437\u0432\u044b\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430 \u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043c\u0438. \u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u043c \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0433\u0438\u0431\u043a\u043e \u0438 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0435\u0430\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0441 \u0443\u0434\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0435\u0439\u00bb.