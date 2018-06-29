Самые безопасные дороги в ЕС
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Самые безопасные дороги в ЕС
Июнь 29 11:05 2018

Дороги в Швеции – самые безопасные благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов.

Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6 раз ниже, чем в Кыргызстане.

Как в Швеции обеспечивают безопасность на дорогах

Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6 раз ниже, чем в Кыргызстане.Блог нашего коллеги о том, что конкретно делают шведы для предотвращения дорожных трагедий

Опубликовано Настоящее Время Четверг, 28 июня 2018 г.

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  Article "tagged" as:
ESбезопасностьпешеходные переходы
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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