Самые безопасные дороги в ЕС

Как в Швеции обеспечивают безопасность на дорогах

Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6 раз ниже, чем в Кыргызстане.Блог нашего коллеги о том, что конкретно делают шведы для предотвращения дорожных трагедий

Опубликовано Настоящее Время Четверг, 28 июня 2018 г.