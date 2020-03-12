Как вырастут цены на автомобили и нужно ли бежать в автосалон

В понедельник 9 марта цены на нефть рухнули более чем на 30% из-за того, что участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Столь резкое изменение стоимости «черного золота» сказалось на курсах валют. Так, курс российской валюты обвалился до 75 руб. за доллар и до 85 руб. за евро

Даже человеку, не сведущему в экономике, понятно, что при таком изменении курса валюты неизбежно подорожают товары, которые на эту валюту приобретаются. Речь, в том числе, идет об автомобилях и их компонентах, ввозимых в Россию из-за рубежа. Машин, производство которых налажено в России, рост цен тоже коснется — ведь значительная часть компонентов и у них импортная.

То, что автомобили в нашей стране подорожают, подтвердил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, автопроизводителям придется пересмотреть прайс-листы в связи с падением рынка нефти. Однако повышение цен будет происходить поэтапно, поскольку часть автомобилей, которые находятся на складах дилеров, были выкуплены ими у импортеров по докризисным ценам.

Некоторые крупные игроки российского рынка из числа автопроизводителей также отреагировали оперативно.

В Renault, например, сообщили о возможном изменении цен в связи с колебанием курса рубля. Следом аналогичное заявление сделал «АвтоВАЗ».

Ряд СМИ поспешили сообщить о том, что некоторые дилеры уже начали переписывать прайс-листы на автомобили. Мол, для того чтобы купить автомобиль по «старой» цене, у россиян осталось всего несколько дней, максимум — неделя.

Авто Mail.ru пообщался с дилерами автомобилей разных ценовых сегментов и выяснил, что происходит с ценами на новые машины из-за падения курса и не пора ли действительно со всех ног бежать в автосалон, чтобы сэкономить.

Худшие опасения во многом подтвердились: все опрошенные нами продавцы заявили, что изменения цен не избежать. Но время, по их словам, еще есть.

В салоне официального дилера марки Lada «Технический центр Кунцево» Авто Mail.ru рассказали, что ждут изменений совсем скоро.

«Пока цены на месте. Но на неделе ждем изменений. Насколько сильно вырастут цены в процентах — сказать сложно, но не меньше 5%-7% точно. Так что если вы хотите совершить покупку, лучше сделать это сейчас», — предупредили представители дилера.

Аналогичного мнения придерживаются и продавцы Hyundai.

«Пока на ценах это (изменение курса — ред.) не отразилось. Но в ближайшую неделю, думаем, ситуация изменится. Машины станут дороже на 10%-15% процентов. Поэтому если вы хотите купить машину, то сейчас самое время», — рассказал менеджер официального дилера Hyundai Alarm Motors.

Работники дилера более дорогих автомобилей Toyota подтверждают неутешительный прогноз — по их мнению, цены вырастут на 15%.

«Пока глобальных изменений с ценой нет. Что будет дальше — сказать очень сложно. Но цена точно не будет меньше. Скорее поднимется на 15%. Мы рекомендуем забронировать машину и дальше уже решать вопрос с тем же кредитом, если вам нужно время. Бронирование как раз позволит заморозить цену и купить по тому прайсу, который есть сейчас», — сообщил Авто Mail.ru сотрудник официального дилера Toyota Major Auto.

Интересно, что продавцы автомобилей Hyundai, которые производят в России, прогнозируют рост цен примерно на 15%, а менеджер дилера в основном импортируемых BMW предупредил о возможном росте стоимости на 12%.

«У нас пока нет изменений ценника. Но следующую партию через две недели мы будем получать уже по другим ценам. Процентов 12% сверху от нынешних. Машины собираются в США, цена идет в долларах, а на таможне ее переводят в евро. Получается двойной пересчет. Так что выгоднее к концу месяца точно не будет», — рассказал менеджер официального дилера BMW «Авилон».

Автопроизводители строили планы на нынешний год, исходя из расчета, что курс будет равен примерно 60 руб. за доллар, поэтому столь резкое изменение неизбежно скажется на ценах.

«Понятно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в коридор $60-65 и в районе €70, по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к $50. Отсюда, соответственно, производителям придется все-таки пересчитывать ценники», — сообщил глава РОАД Олег Мосеев.

Также он отметил, что РОАД в связи со сложившейся ситуацией намерена пересмотреть прогноз по продажам автомобилей в России на 2020 год.

«Падение по этому году будет больше, чем мы планировали в начале года», — сказал Мосеев.

То, что из-за обвала цен на нефть и последующих валютных пертурбаций подорожают машины, уже понятно. А вот вопрос с ценой топлива оказался в разы сложнее. Сырьем для производства топлива выступает нефть, а она серьезно упала в цене. Логично было бы предположить, что и бензин, например, в таких условиях подешевеет. Но механизм ценообразования в случае с «горючкой» все-таки сложнее, чем кажется.

Авто Mail.ru разобрался в вопросе зависимости цен на топливо от стоимости нефти с помощью экспертов. Их выводы оказались неожиданными.

Источник Авто Mail.ru