Открытое обращение ЭкоШинСоюза в адрес Правительства РФ Фото: Russian State Duma / Global Look Press

Уважаемый Михаил Владимирович!

Ведущие мировые производители и импортеры шин в России, члены некоммерческой организации ЭкоШинСоюз, после многочисленных тщетных попыток вновь призывают Правительство РФ к вовлечению представителей шинной индустрии в обсуждение Концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Итоги деятельности ЭкоШинСоюза за три года показали высокую эффективность и результативность самостоятельного исполнения РОП посредством организации отраслевой Ассоциации, что способствовало формированию основ комплексной системы утилизации отходов от использования шин: контракты с 26-ю утилизирующими компаниями в 21 регионе России, благодаря чему утилизировано 155 000 тонн шин и создано около 200 новых рабочих мест. Инвестиции в отрасль утилизации шин составили более 500 млн. рублей. Динамика развития приведённых показателей деятельности ЭкоШинСоюза планомерно растёт каждый год.

20 ноября 2019 года состоялась пресс-конференция, в рамках которой ведущие производители и импортеры шин, входящие в «ЭкоШинСоюз», выступили против проектов Концепции реформирования института расширенной ответственности производителей и импортеров, разработанных Министерством природных ресурсов и экологии (проекты от 01.10.2019г. и от 07.11.2019г.), а именно против следующих изменений в области обращения с отходами, в части изношенных шин:

Введения моратория на самостоятельное исполнение РОП;

Одномоментного увеличения норматива утилизации до 100% от объема произведенных и импортируемых шин;

Безальтернативной уплаты экологического сбора.

Представители бизнеса открыто обозначили веские, обоснованные с экологической, экономической и потребительской сторон, причины их несогласия с предлагаемыми изменениями и призвали сохранить действующее законодательство в сфере обращения с отходами и самостоятельного исполнения РОП. С момента, когда стало известно о пересмотре Концепции, и по сегодняшний день представителями ЭкоШинСоюза были предприняты многочисленные попытки выйти на открытое обсуждение проекта концепции с представителями Минприроды. Однако позиция шинных производителей не была принята во внимание соответствующим министерством.

Динамика обновления проекта Концепции свидетельствует о том, что для разработки и обсуждения Концепции привлечение бизнеса изначально не предполагалось. Обращения бизнеса к государственным органам об участии в обсуждении Концепции остались проигнорированными. На сегодняшний день Концепция реформирования РОП, предложенная Минприроды, стала основой законопроекта, опубликованного на regulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы без проведения публичных обсуждений.

В связи с ограниченными сроками пересмотра Концепции и проекта Федерального закона, ввиду того, что многочисленные обращения ЭкоШинСоюза в профильные органы государственной власти остались без ответа, предложения со стороны ЭкоШинСоюза о необходимости совместной разработки и согласования принципов Концепции остались неуслышанными, представителями шинной индустрии принято решение о выражении своей позиции через СМИ.

Представители шинной индустрии, входящие в ЭкоШинСоюз, в очередной раз просят сохранить возможность самостоятельной реализации РОП в формате текущего законодательства.

Сергей Подойников, Исполнительный директор, ЭкоШинСоюз:

«Концепция, несмотря на то что называется «Концепция реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки», на деле не совершенствует, а отменяет РОП, вводя вместо нее фискальный механизм. Тем самым, Концепция перечеркивает положительный опыт по построению системы утилизации, достигнутый шинной отраслью, начиная с 2016 года. Многолетний опыт зарубежных стран по реформированию системы обращения с отходами доказал, что фискальный механизм в РОП неэффективен, он является затратным для потребителей и не обеспечивает достижение главной задачи РОП – экономическое стимулирование отрасли по обращению с отходами, что выражается в вовлечении отходов в хозяйственный оборот. Текущий Проект Концепции не учитывает особенности ряда отходов, в том числе тех, которые не являются ТКО. Например, отходы от использования шин не входят в состав ТКО, имеют особые условия сбора, транспортирования и утилизации, что требует отдельного отраслевого нормативно-правового регулирования для создания эффективной системы по их обращению. Серьезные опасения вызывает монопольное положение ППК «РЭО» в отрасли по обращению с отходами, предусмотренное Концепцией, что противоречит конституционному принципу по поддержке конкуренции. Возникают вопросы, как один субъект, устраняя с рынка все Ассоциации, специализирующиеся на организации обращения с отходами отдельных видов, сформирует эффективное управление по обращению с отходами всех видов? Концепция определяет низкую собираемость экологического сбора в качестве одного из аргументов неэффективности текущей модели РОП. Считаем важным подчеркнуть, что фокус регулирования был направлен на самостоятельную реализацию РОП, а показатели собираемости экологического сбора не подтверждают невыполнимость норматива утилизации. Кроме того, отсутствуют доказательства «фиктивного» выполнения обязательств по РОП со стороны производителей и импортеров товаров, отсутствуют данные о контрольных мероприятиях в отношении недобросовестных утилизирующих компаний, имеющие своим результатом привлечение к ответственности вплоть до лишения лицензии за оформление «фиктивных» актов утилизации. На основании голословных утверждений, не подкрепленных ни единым доказательством, делаются выводы о несостоятельности текущей модели РОП. В Концепции, как и в опубликованном законопроекте, отсутствуют конкретные мероприятия по усилению контроля за обращением с отходами, а также меры по предоставлению средств экологического сбора утилизирующим компаниям».

ЭкоШинСоюз выступает за сохранение самостоятельного исполнения Расширенной Ответственности Производителей и Импортёров через отраслевые Ассоциации. А в части совершенствования механизма РОП ЭкоШинСоюз предлагает следующее:

Усиление контроля Росприроднадзора за фактическим осуществлением утилизации утилизирующими компаниями, в т. ч. путём внесения изменений в отчётность (соответствующие предложения в МПР и РПН направлялись)

Перевод отчётности в реально работающий электронный формат (что даст возможность кросс-проверок, а, соответственно и исключение фальсификаций)

Внесение изменений в лицензионные требования, позволяющие в т.ч. отзывать лицензию при обнаружении фиктивных объёмов.

Исполнительный директор, ЭкоШинСоюз, Сергей Подойников

От лица членов ЭкоШинСоюза